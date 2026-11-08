Linux окончательно попрощается с наследием Pentium MMX из 90-х

Разработчики открытой операционной системы Linux готовятся окончательно отправить на пенсию некогда знаковую технологию Intel MMX, представленную еще в 1997 году. Как сообщает профильный портал Phoronix, с выходом будущего ядра Linux 7.5 (его релиз ожидается к 2027 году) из системы будут удалены последние остатки кода, оптимизированного под эти древние процессорные инструкции.

В частности, под нож пойдет MMX-оптимизация для расчетов в программных RAID-массивах — речь идет об операциях XOR, с помощью которых система вычисляет контрольные суммы, чтобы восстановить данные при поломке одного из дисков. Большая часть других упоминаний MMX исчезла из Linux еще пять лет назад, когда разработчики очистили подсистему управления памятью.

Предстоящее изменение — классический пример «генеральной уборки» в коде ОС. Новый патч позволит удалить более 800 строк устаревшего кода, заменив их всего двенадцатью. Вряд ли в 2026-2027 годах найдется много пользователей, запускающих новейшие ядра Linux на антикварных процессорах Pentium или Pentium II. Тем не менее для самых преданных фанатов ретро-железа сохранится возможность использовать программный RAID, просто система больше не будет задействовать для этого «быстрый путь» через инструкции MMX.

Технология MMX дебютировала в процессорах Intel Pentium в январе 1997 года, в самый разгар бума домашних компьютеров с приводами CD-ROM. Она предназначалась для ускорения работы со звуком, видео и 2D/3D-графикой и позволяла компьютерам конца 90-х лучше справляться с играми, графическими редакторами и воспроизведением фильмов с компакт-дисков. В маркетинговых материалах технология позиционировалась как MultiMedia eXtension, хотя позже Intel официально настаивала на том, что MMX — это ничего не значащее сочетание букв, зарегистрированное как товарный знак.

Однако в ходе судебных баталий извечный соперник компании, корпорация AMD, предоставила в суде документы, доказывающие, что изначально MMX расшифровывалось как Matrix Math Extensions. Поскольку обычную аббревиатуру нельзя сделать эксклюзивной торговой маркой, AMD удалось получить право на использование этого названия в маркетинге своих CPU.

В результате инструкции MMX стали стандартом де-факто и появились в процессорах большинства производителей той эпохи, включая саму AMD, а также Centaur, Cyrix, Rise и Transmeta. Маркетинговый успех MMX запустил новую гонку процессорных технологий: вскоре AMD представила собственный набор инструкций 3DNow!, на что Intel год спустя ответила выпуском стандарта SSE.

Источник: Tom's Hardware