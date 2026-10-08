1 петафлопс FP4 в корпусе 150 мм: ASUS представила мини-ПК ProArt GR1X для локального ИИ

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ASUS начала выводить на рынок мини-ПК ProArt GR1X с NVIDIA RTX Spark, который при размерах всего 150 x 150 x 51 мм получил 20-ядерный процессор NVIDIA Grace и графический процессор Blackwell с 6144 ядрами. Заявленная производительность в задачах FP4 достигает 1 петафлопса, а объём объединённой памяти LPDDR5X — 128 ГБ.

Автор: ASUS Источник: www.gizmochina.com

Ключевая особенность GR1X — не максимальная производительность в играх, а возможность запускать крупные ИИ-модели локально. ASUS заявляет поддержку языковых моделей с 120 млрд параметров и 3D-сцен объёмом свыше 90 ГБ. При этом CPU и GPU используют общий пул памяти через NVLink-C2C, что позволяет не разделять оперативную память и видеопамять на отдельные области.

При площади основания 225 см² компьютер занимает примерно 1,1 л пространства и весит 1,48 кг. ASUS рассчитала систему охлаждения на длительную нагрузку: внутри установлены два вентилятора по 109 лопастей, четыре тепловые трубки и 57 широких рёбер радиатора. Заявленный TDP составляет 140 Вт.

Автор: ASUS Источник: www.gizmochina.com

GR1X получил два слота M.2 для SSD PCIe 5.0/4.0, 10-гигабитный Ethernet, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор портов включает HDMI 2.1 и три USB-C с поддержкой DisplayPort, поэтому к мини-ПК можно подключить до четырёх 4K-дисплеев. ASUS указывает, что основными вариантами станут конфигурации с 64 и 128 ГБ памяти, а сам GR1X появится в продаже позже в 2026 году.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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