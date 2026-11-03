MACHENIKE выпустила мышь G7 Pro Max с магнитными кнопками и сенсором PAW3950

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Китайская компания MACHENIKE представила игровую мышь G7 Pro Max с необычной системой управления основными кнопками. Вместо привычных механических переключателей производитель объединил оптический и магнитный принципы работы. Пользователь может переключаться между цифровым и аналоговым вводом, а также настраивать чувствительность нажатия.

В магнитном режиме предусмотрена регулировка точки срабатывания с 12 уровнями и точки возврата с семью уровнями. Электромагнитный датчик использует эффект Холла, позволяя точнее контролировать ход кнопки. В оптическом режиме нажатия регистрируются с помощью цифрового сигнала.

За работу устройства отвечает контроллер Nordic nRF54LM20, а за отслеживание перемещений — оптический сенсор PixArt PAW3950. Мышь получила симметричный корпус размером 121,7 x 64,7 x 38,6 мм и весит 56 +- 5 г. Встроенный аккумулятор ёмкостью 600 мА·ч обеспечивает до 770 часов работы в оптическом режиме и до 450 часов в магнитном при низком энергопотреблении. При частоте опроса 8 кГц показатели составляют 60 и 61 час соответственно.

Стоимость MACHENIKE G7 Pro Max на китайском рынке составляет 199 юаней. Это примерно 28 долларов по текущему соотношению валют.

Источник: ithome