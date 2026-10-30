Machenike представила геймпад G5 Pro V3 со стиками, у которых настраивается сопротивление

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Компания Machenike представила игровой геймпад G5 Pro V3 и открыла на него предзаказ. Главное изменение новинки в стиках на TMR-датчиках с настраиваемым сопротивлением. Производитель заявляет, что лёгкое сопротивление подходит для быстрых поворотов, а тугое помогает точнее удерживать прицел и траекторию. Стики получили опорную конструкцию, которая, по словам компании, снижает трение по краям. Геймпад выпускается в двух версиях: обычной и комплектной, с подставкой.

Триггеры переключаются между режимом с микропереключателем и режимом на датчике Холла. Первый рассчитан на быстрое срабатывание в шутерах, второй даёт линейный ход для гонок. В комплектной версии установлены четыре мотора по схеме 2+2: два асимметричных мотора с H-мостом в рукоятках и два в триггерах, интенсивность вибрации настраивается по пяти уровням. В обычной версии триггерных моторов нет.

Кнопки работают на микропереключателях третьего поколения, крестовина выполнена по плавающей схеме с поворотом на 360 градусов. На тыльной стороне расположены две малые плечевые и четыре задние кнопки, всего шесть дополнительных, на них можно назначать макросы. Есть гироскоп.

Подключить геймпад можно по проводу, через Bluetooth или по 2,4 ГГц, он рассчитан на ПК, Nintendo Switch 2, телевизоры, смартфоны, планшеты и автомобильные мультимедийные системы. Ёмкость аккумулятора составляет 1200 мА·ч, это вдвое больше, чем у предыдущей модели. На неделю обычного использования хватает, как обещает производитель.

Комплект с подставкой отличается точечной RGB-подсветкой на лицевой панели и вариантами окраски: чёрно-золотой и бело-золотой. Обычная версия выпускается в полупрозрачных чёрном и белом цветах, без подсветки.

На китайском рынке одиночная версия обойдётся в 199 юаней (~$29), комплект с подставкой в 269 юаней (~$40).

Источник: Machenike / Weibo