Эволюция без массового вымирания: в древних морях Колумбии одновременно жили юрские и меловые животные
Палеонтологи из Университета Макгилла и Центра палеонтологических исследований обнаружили необычную ископаемую экосистему раннего мелового периода в центральной Колумбии, которая демонстрирует эволюционный переход, не сопровождавшийся массовым вымиранием. В основе новой научной работы — анализ морских окаменелостей из формации Паха в центральной Колумбии, где зафиксировано необычное соседство юрских и меловых групп организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.
Формация Паха содержит исключительно богатый набор окаменелостей раннего мелового возраста. Здесь сохранились остатки гигантских морских рептилий, включая длинношеих плезиозавров и ихтиозавров, а также морских крокодилов, черепах, акул и ракообразных. По словам ученых, вместе эти организмы формировали одну из самых экологически сложных морских экосистем, известных на сегодняшний день.
Ключевая особенность формации заключается в том, что в её отложениях зафиксировано пересечение двух эволюционных волн. С одной стороны, здесь присутствуют выжившие представители более древних юрских групп, находившихся на грани исчезновения. С другой — новые меловые линии, которые впоследствии диверсифицировались. Именно это сочетание позволило авторам предложить концепцию «биотического перелома» (biotic inflection). Согласно ей, крупномасштабные эволюционные трансформации не обязательно требуют предварительного массового вымирания: угасающие и нарождающиеся линии могут сосуществовать в течение длительного времени.
Исследователи связывают необычайное разнообразие и сложность экосистемы Паха со стечением нескольких средовых факторов. Среди них — парниковые температуры, высокий уровень моря, воды, богатые питательными веществами, а также новые морские связи между восточной частью Тихого океана и зарождающимся Атлантическим океаном, проходившие через территорию современной Колумбии. Профессор Ларссон охарактеризовал это сочетание как «идеальный шторм» условий, которые способствуют экологической сложности.
Ранее та же группа ученых реконструировала пищевую сеть биоты Паха и установила, что она обладала высочайшим уровнем трофической сложности. В частности, были идентифицированы хищники, занимавшие седьмой трофический уровень, тогда как современные морские экосистемы ограничиваются шестью уровнями, где вершину занимают такие животные, как косатки и большие белые акулы. Это указывает на исключительную интенсивность хищничества и конкуренции в древнем сообществе.
Новая работа расширяет эти выводы, предлагая модель, которая может изменить представления о механизмах крупных эволюционных сдвигов в истории Земли. Авторы подчёркивают необходимость дополнительного отбора образцов, более точных датировок и сравнения с другими формациями по всему миру, чтобы оценить, насколько широко был распространён паттерн «биотического перелома» и как часто подобные события происходили в прошлом. По словам Ларссона, дальнейшие исследования должны показать, насколько универсальной может быть эта модель для объяснения глобальных изменений биоразнообразия.
Источник: frontiersin.org
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