Эволюция без массового вымирания: в древних морях Колумбии одновременно жили юрские и меловые животные

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Палеонтологи из Университета Макгилла и Центра палеонтологических исследований обнаружили необычную ископаемую экосистему раннего мелового периода в центральной Колумбии, которая демонстрирует эволюционный переход, не сопровождавшийся массовым вымиранием. В основе новой научной работы — анализ морских окаменелостей из формации Паха в центральной Колумбии, где зафиксировано необычное соседство юрских и меловых групп организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Доисторические морские гиганты — длинношеие плезиозавры, древние сородичи крокодилов, а также множество видов рыб, акул и беспозвоночных — делили одну акваторию в составе биоты Паха. По словам исследователя Дирлея Кортеса, это открытие раскрывает одну из наиболее богатых и запутанных пищевых цепочек среди всех океанических экосистем мезозоя.
Доисторические морские гиганты — длинношеие плезиозавры, древние сородичи крокодилов, а также множество видов рыб, акул и беспозвоночных — делили одну акваторию в составе биоты Паха. По словам исследователя Дирлея Кортеса, это открытие раскрывает одну из наиболее богатых и запутанных пищевых цепочек среди всех океанических экосистем мезозоя.
Автор: Dirley Cortés Источник: www.frontiersin.org

Формация Паха содержит исключительно богатый набор окаменелостей раннего мелового возраста. Здесь сохранились остатки гигантских морских рептилий, включая длинношеих плезиозавров и ихтиозавров, а также морских крокодилов, черепах, акул и ракообразных. По словам ученых, вместе эти организмы формировали одну из самых экологически сложных морских экосистем, известных на сегодняшний день.

Ключевая особенность формации заключается в том, что в её отложениях зафиксировано пересечение двух эволюционных волн. С одной стороны, здесь присутствуют выжившие представители более древних юрских групп, находившихся на грани исчезновения. С другой — новые меловые линии, которые впоследствии диверсифицировались. Именно это сочетание позволило авторам предложить концепцию «биотического перелома» (biotic inflection). Согласно ей, крупномасштабные эволюционные трансформации не обязательно требуют предварительного массового вымирания: угасающие и нарождающиеся линии могут сосуществовать в течение длительного времени.

Исследователи связывают необычайное разнообразие и сложность экосистемы Паха со стечением нескольких средовых факторов. Среди них — парниковые температуры, высокий уровень моря, воды, богатые питательными веществами, а также новые морские связи между восточной частью Тихого океана и зарождающимся Атлантическим океаном, проходившие через территорию современной Колумбии. Профессор Ларссон охарактеризовал это сочетание как «идеальный шторм» условий, которые способствуют экологической сложности.

(A) Положение геологической формации Паха (отмечена красной звездой) в раннем меловом периоде: территория на северо-западе Южной Америки служила ключевым морским коридором, соединявшим древний океан Тетис с Тихим океаном. (B) Современная локация: район города Вилья-де-Лейва в центральной части Колумбии, где древние морские отложения формации Паха выходят прямо на поверхность.
(A) Положение геологической формации Паха (отмечена красной звездой) в раннем меловом периоде: территория на северо-западе Южной Америки служила ключевым морским коридором, соединявшим древний океан Тетис с Тихим океаном. (B) Современная локация: район города Вилья-де-Лейва в центральной части Колумбии, где древние морские отложения формации Паха выходят прямо на поверхность.
Автор: Dirley Cortés Источник: www.frontiersin.org

Ранее та же группа ученых реконструировала пищевую сеть биоты Паха и установила, что она обладала высочайшим уровнем трофической сложности. В частности, были идентифицированы хищники, занимавшие седьмой трофический уровень, тогда как современные морские экосистемы ограничиваются шестью уровнями, где вершину занимают такие животные, как косатки и большие белые акулы. Это указывает на исключительную интенсивность хищничества и конкуренции в древнем сообществе.

Новая работа расширяет эти выводы, предлагая модель, которая может изменить представления о механизмах крупных эволюционных сдвигов в истории Земли. Авторы подчёркивают необходимость дополнительного отбора образцов, более точных датировок и сравнения с другими формациями по всему миру, чтобы оценить, насколько широко был распространён паттерн «биотического перелома» и как часто подобные события происходили в прошлом. По словам Ларссона, дальнейшие исследования должны показать, насколько универсальной может быть эта модель для объяснения глобальных изменений биоразнообразия.

Источник: frontiersin.org

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