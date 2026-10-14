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Американская студия Pulsekey представила Pulse One — механическую клавиатуру, у которой корпус, рамка и подставка для запястий объединены в единую металлическую конструкцию с зеркальной поверхностью. Вместо привычного прямоугольного основания устройство получило ажурный каркас с крупными овальными проёмами и тонкими перемычками. Над ним расположены белые клавиши на прозрачных переключателях.

Форму корпуса разработали с помощью генеративного проектирования, а затем доработали средствами цифрового моделирования. Такой подход позволяет программно подбирать геометрию конструкции, распределяя материал в зависимости от заданных условий. В Pulse One это выразилось в сочетании массивных участков и тонких металлических элементов, напоминающих природный скелет.

Подставка для рук здесь не отдельная мягкая деталь, а часть металлического каркаса. Модульная конструкция рассчитана на обслуживание и настройку: переключатели можно заменять без пайки, а клавиатура поддерживает беспроводное подключение. Pulse One получила серебряную награду International Design Awards в категории компьютерных аксессуаров. При этом в опубликованном материале не указаны масса устройства, ёмкость аккумулятора и продолжительность автономной работы.

Источник: museaward