Илон Маск планирует приобрести оператора мобильной связи для нужд Starlink

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
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| Новость | Сетевое оборудование

Компания SpaceX ведет переговоры о покупке телекоммуникационного оператора. Илон Маск через проект Starlink (принадлежащий SpaceX) намерен выйти на рынок мобильной связи. Компания миллиардера, по всей видимости, усиливает конкурентное давление на американских телекоммуникационных гигантов. Как сообщает газета The Washington Post, SpaceX ведет переговоры с корпорацией EchoStar относительно ее мобильного бренда Boost Mobile.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Речь идет либо о полноценном поглощении, либо о заключении соглашения, которое предоставило бы SpaceX эксклюзивный доступ к мобильной сети Boost. Сообщается, что в октябре Маск лично обсуждал возможные планы с председателем совета директоров EchoStar Чарли Эргеном.

SpaceX и ее дочерняя компания Starlink планируют предоставлять услуги голосовой связи и передачи данных через спутники, используя обычные смартфоны. Для этого в последние месяцы корпорация приобрела множество частот для мобильной связи в США, в том числе у компании EchoStar.

Boost Mobile вместе с более мелким оператором Gen Mobile обслуживает около 7,38 миллиона абонентов. Таким образом, этот бренд мог бы обеспечить SpaceX быстрый доступ к миллионам клиентов и уже существующей сети продаж.

Однако Boost не располагает собственной полноценной сетью, охватывающей всю территорию страны. Компания преимущественно использует инфраструктуру оператора AT&T, а также имеет доступ к сети T-Mobile.

Согласно отчету, в случае продажи бренда эти объекты могут не перейти к SpaceX автоматически. Для такой передачи, вероятно, потребуется согласие AT&T и T-Mobile — и именно это может стать решающим препятствием.

Источник: Washington Post

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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