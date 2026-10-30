Samsung решила превратить планшет в 17-дюймовый складной экран

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Samsung начала работу над складным планшетом с 17-дюймовым экраном. В сложенном состоянии устройство может напоминать обычный компактный планшет с диагональю около 8 дюймов, а после раскрытия превращаться в большой дисплей, сопоставимый по размеру с экраном ноутбука. Об этом сообщил инсайдер под ником Kro, ранее публиковавший сведения об этом устройстве.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

По данным августовской утечки, Samsung изучала несколько вариантов конструкции и создавала тестовые образцы. Теперь инсайдер отдельно подтвердил, что компания приступила к работе над проектом. Если указанные размеры соответствуют действительности, диагональ экрана после раскрытия окажется более чем вдвое больше, чем в сложенном состоянии. Это позволит объединить компактный планшет и устройство для работы с большим экраном.

Пока неизвестно, какую технологию дисплея выберет Samsung, как будет устроен шарнир и насколько заметной окажется складка на поверхности экрана. Компания также не раскрыла стоимость и сроки выхода новинки. Сведения основаны на утечке, официального подтверждения от производителя пока нет.

Разработка может стать следующим этапом экспериментов Samsung с крупноформатными складными устройствами. Например, Galaxy Z TriFold получил экран диагональю 10 дюймов в раскрытом состоянии. Новый проект предполагает существенно большую рабочую поверхность — 17 дюймов. Похожее направление, по сообщениям инсайдеров, изучает и Apple: компания тестирует складной iPad с экраном диагональю от 18 до 20 дюймов.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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