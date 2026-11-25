В российских магазинах электроники объявилась бюджетная читалка DEXP Eterna 7CC150. Особенностью модели стал цветной экран E-Ink Kaleido с диагональю 7 дюймов и разрешением 1680x1264 точек. Поколение матрицы не уточняется, но судя по упоминанию разрешения 150 ppi в цветном режиме, здесь используется актуальная панель E-Ink Kaleido 3. Ради экономии дисплей лишили подсветки и даже сенсорного слоя: управлять книжкой придется через кнопки. Правда, на самом корпусе кнопок совсем немного, так что в описании могли допустить ошибку.

Технические параметры модели включают 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ (карту памяти поставить нельзя), а также модули Wi-Fi и Bluetooth. В качестве системы используется Android 11 с предустановленными приложениями «Литрес» и «Яндекс.Книги». В подарок к читалке положили чехол-книжку.

Цена DEXP Eterna 7CC150 составляет 15499 рублей.

Источник: Клуб DNS