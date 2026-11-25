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Baseus начала продажи нового повербанка PicoGo Air AM71. Модель получила емкость 10 000 мАч, магнитное крепление для смартфонов и поддержку беспроводной зарядки Qi2.2. Главной особенностью устройства стала возможность заряжать совместимые iPhone без кабеля с мощностью до 25 Вт.

Для смартфонов iPhone 18, 17 и 16 серий предусмотрен максимальный режим беспроводной зарядки. Более ранние модели с поддержкой MagSafe смогут получать энергию с мощностью до 15 Вт.

Для подключения кабеля предусмотрен разъем USB-C. С его помощью можно заряжать смартфоны с мощностью до 30 Вт. Сам повербанк принимает питание мощностью до 20 Вт.

Отдельное внимание разработчики уделили нагреву. При беспроводной зарядке высокой мощности температура аккумулятора может заметно повышаться, поэтому компания предусмотрела специальную конструкцию для отвода тепла. В ней используются алюминиевый корпус, аэрогель и графеновое покрытие. По заявлению компании, даже во время работы температура внешней поверхности не превышает примерно 38 °C.

Еще одна особенность модели — возможность проверять состояние аккумулятора с помощью NFC. Для этого достаточно приложить к нему смартфон: на экране появится информация об оставшемся заряде, температуре и напряжении. Также предусмотрено автоматическое снижение мощности зарядки подключенного устройства после достижения 80%, что должно помочь уменьшить нагрузку на его батарею.

Новинка уже поступила в продажу в США. На старте модель стоит 50 долларов, тогда как обычная цена составляет 70 долларов. Покупателям доступна только черная версия.

Источник: Baseus