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Китайский бренд Haval расширил линейку своего популярного кроссовера H7, добавив в гамму самую дорогую и эффектную комплектацию под названием «Космо». Продажи новинки стартовали в начале ноября 2026 года. Появление этой версии, по мнению экспертов, должно привлечь к модели более молодую и статусную аудиторию, которая ценит не только проходимость, но и визуальную агрессию.

Главное отличие версии «Космо» от более доступных исполнений «Премиум» и «Техно+» заключается в тотальном переходе на темную сторону. Дизайнеры применили так называемый «пакет антихром»: все хромированные детали: шильдики бренда, рейлинги, наружные зеркала, накладки, теперь имеют глубокий черный оттенок.

Дополняют образ колесные диски диаметром 19 дюймов и оптика на корме. Покупателям вариант «Космо» придется выбирать всего из пары версий окраски авто: строгий «Галактический черный» или насыщенный «Терракотовый сапфир».

Салон тоже подвергся тотальному затемнению — потолок и панели — черные. Однако, помимо стиля, инженеры добавили и реального комфорта. Сиденье водителя настраивается в 4-х направлениях. Передние кресла теперь оборудованы полноценной вентиляцией, а пассажиры сзади могут воспользоваться солнцезащитными шторками.

С точки зрения механики сюрпризов нет. Машина комплектуется проверенным двухлитровым турбированным ДВС, выдающим 231 л. с., и функционирующим с семидиапазонным «роботом», плюс 4WD.

Цена Haval H7 в комплектации «Космо» — 4 млн 249 тыс руб., что на 50 тыс. руб. больше предыдущего наиболее тогда дорого варианта «Техно+». Доплата взимается исключительно за визуальный стайлинг-пакет и расширенный набор опций комфорта.

Источник: автостат