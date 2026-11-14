Oscal представила 11-дюймовый планшет BOLT 2 с батареей 8300 мАч

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Oscal представила 11-дюймовый планшет BOLT 2 с батареей ёмкостью 8300 мАч и поддержкой карт microSD до 2 ТБ. Устройство построено на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250, работает под управлением DokeOS_P 5.0 на базе Android 16 и продаётся в комплекте с клавиатурой и мышью.

Экран BOLT 2 имеет диагональ 11 дюймов, разрешение HD и частоту обновления 90 Гц. Компания заявляет о сертификации TÜV для режима заботы о зрении. В базовой конфигурации предусмотрены 8 ГБ ОЗУ с расширением до 24 ГБ за счёт виртуальной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

За графику отвечает GPU Mali-G57 с частотой 850 МГц. В планшете есть режим PC Mode 3.0, разделение экрана Split Screen 2.0, поддержка Widevine L1 для воспроизведения защищённого контента и функции Doke AI 2.0. Заявлены 4G LTE, Wi‑Fi, Bluetooth, GPS и OTG-подключение.

Аккумулятор ёмкостью 8300 мАч заряжается по проводу мощностью до 18 Вт. Планшет также поддерживает обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт. Корпус имеет толщину 8,4 мм и массу 567 г.

Для съёмки предусмотрены основная камера на 8 Мп и фронтальная на 5 Мп. В комплект входят клавиатура и мышь, а поддержка microSD до 2 ТБ позволяет расширить встроенные 128 ГБ памяти.

Oscal BOLT 2 уже доступна в официальном магазине бренда. Цена не указана в доступной карточке товара; в описании заявлены две конфигурации: 3 ГБ ОЗУ с расширением до 9 ГБ и 8 ГБ ОЗУ с расширением до 24 ГБ.

Источник: Oscal