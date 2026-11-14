iPhone 5c из 2013 года вернулся в моду: поисковый интерес к покупке взлетел на 40 500%

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| Новость | Смартфоны и телефоны

iPhone 5c, представленный Apple в 2013 году, неожиданно стал объектом охоты среди любителей мобильной фотографии. За год число поисковых запросов «купить iPhone 5c» увеличилось на 40 500%. Причина — камера старого смартфона, которая позволяет получать снимки с характерной для начала 2010-х обработкой.

Автор: Багус Эрнаван Источник: unsplash.com

Интерес к фотографическим возможностям модели тоже резко вырос: запросы «камера iPhone 5c» прибавили 1815%, а общий поисковый интерес к аппарату — 264%. По данным Compare and Recycle, подержанный iPhone 5c сейчас можно найти за 30-70 долларов. Похожая тенденция ранее затронула iPhone 4, который также начали покупать ради фотографий.

Смартфон оснащён основной камерой на 8 Мп с диафрагмой f/2.4 и фронтальной на 1,2 Мп. На фоне современных камер с разрешением в десятки мегапикселей её возможности выглядят скромно, но именно характер старых снимков оказался востребован. Пользователи ищут не максимальную детализацию, а изображение с эстетикой мобильной фотографии десятилетней давности.

У этой покупки есть существенное ограничение: iPhone 5c остановился на iOS 10.3.3, выпущенной в 2017 году. Смартфон больше не получает обновлений безопасности, поэтому использовать его для банковских приложений и хранения личных данных не стоит. Безопаснее оставить аппарат отдельной камерой, отключить мобильную связь и переносить фотографии на компьютер. Дополнительную опасность представляют старые аккумуляторы, которые со временем могут вздуваться и перегреваться.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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