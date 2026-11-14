Apple раскрыла детали HomeView: зеркальный режим, таймер сна и гостевой доступ

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| Новость | Техника для дома

Apple начала продажи умного домашнего хаба HomeView и раскрыла детали его функций. Устройство распознаёт до шести пользователей по лицу и голосу, а для гостей предлагает отдельный режим с доступом к управлению умным домом, погоде, таймерам и музыке без доступа к личным данным.

В Control Center появился режим Mirror: экран HomeView использует камеру как зеркало. Пользователь может включить дополнительную подсветку лица и увеличить изображение в 1x или 2x. Функция также помогает проверить, не перекрыта ли камера и достаточно ли освещения для распознавания.

Apple уточнила условия распознавания. HomeView может не опознать человека в солнцезащитных очках или при закрытой части лица. Экран нужно направить на пользователя, а камеру не должны перекрывать полки или шкафы. Если рядом находятся другие люди, владельцу следует находиться в центре кадра и ближе всех к камере.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Для гостей владелец может ограничить Safari, отключить доступ к сайтам для взрослых, запретить откровенный контент и отключить отдельные функции Siri. По умолчанию гостю доступны ответы на общие вопросы, помощь с текстом и математикой. Отдельно можно выбрать подписку Apple Music, через которую будет воспроизводиться музыка для неопознанных пользователей.

HomeView подтверждает личность пользователя не только по лицу: требуется, чтобы его iPhone или iPad находились рядом, были недавно разблокированы и подключены к той же сети Wi‑Fi. При проблемах с Wi‑Fi для разблокировки личного контента может использоваться сотовая связь, если устройство находится в том же месте и недавно было подключено к домашней сети.

Среди других функций — таймер сна, который останавливает воспроизведение мультимедиа по истечении заданного времени. У HomeView нет физической кнопки включения, выключения или перезагрузки: перезапуск выполняется через приложение Settings либо после кратковременного отключения питания. Уведомления ограничены звонками, устройствами умного дома и критическими оповещениями.

Источник: MacRumors

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