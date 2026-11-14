Panasonic удвоила возможности Toughbook: новый планшет получил Intel Panther Lake и неожиданную автономность

Panasonic представила Toughbook FZ-G3 — промышленный планшет, который способен проработать до 31 часа без подзарядки. При этом устройство выдерживает падение с высоты 1,8 метра, не боится пыли и сильных водяных струй. Новинка получила восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 5 335 поколения Panther Lake.

Самое интересное изменение касается аккумулятора. Предыдущий Toughbook FZ-G2 работал около 9 часов со стандартной батареей на 50 Вт·ч. У FZ-G3 этот показатель вырос до 22 часов благодаря аккумулятору на 70 Вт·ч. Дополнительная батарея ёмкостью 99 Вт·ч увеличивает автономность до 31 часа. Panasonic также впервые для серии Toughbook применила аккумуляторы с пакетными ячейками, которые эффективнее используют внутреннее пространство и лучше переносят многократные циклы зарядки.

Планшет оснащён 10,1-дюймовым экраном WUXGA с разрешением 1920 x 1200 пикселей и яркостью до 1000 кд/м². В конфигурацию входят 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Устройство поддерживает Copilot+ PC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Сенсорный экран распознаёт касания в перчатках и при попадании воды, а два расширительных отсека позволяют устанавливать сканеры штрихкодов, считыватели карт и другие модули.

Корпус соответствует стандарту IP66 и выдерживает испытания на падение с высоты 180 см на фанеру и 120 см на стальную поверхность. Планшет рассчитан на работу при температуре от −10 до +50 °C. Panasonic подготовила четыре версии, включая модели с LTE и 5G. Самая лёгкая весит около 1,07 кг. Продажи начнутся в январе 2027 года, стоимость пока не объявлена.

Источник: gizmochina