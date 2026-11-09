Mechrevo выпустила игровой ноутбук без дискретной видеокарты

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Китайская компания Mechrevo представила игровой ноутбук Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition, в котором нет дискретной видеокарты, то есть отдельного графического чипа для обработки изображения в играх. Производитель относит модель к игровым и опирается на процессор AMD Ryzen AI 9 365 и экран с частотой обновления 240 Гц.

Экран выполнен по технологии IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов. Диагональ составляет около 39 см (15,3 дюйма), разрешение равно 2560x1600 пикселей, яркость достигает 500 нит (единица измерения яркости, 500 кд/м²). Матрица полностью покрывает цветовой диапазон sRGB, то есть стандартный набор цветов, который отображает монитор. Матовое покрытие уменьшает отражения, подсветка работает без мерцания, крышка открывается на 180 градусов.

Основа ноутбука — 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц, то есть до 5 миллиардов циклов работы в секунду. Изображение формирует встроенная графика Radeon 880M, которая находится внутри процессора и не требует отдельной микросхемы. Охлаждение обеспечивают две тепловые трубки, работающие параллельно. Пользователь может выбрать один из трёх режимов мощности: 25, 45 или 65 Вт. Чем выше значение, тем больше энергии потребляет процессор и тем больше тепла он выделяет.

В ноутбуке установлено 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 80 Втч поддерживает быструю зарядку от комплектного адаптера мощностью 100 Вт. Адаптер выполнен по технологии GaN (нитрид галлия, материал, позволяющий делать зарядные устройства компактнее обычных).

Клавиатура оснащена цифровым блоком и полноразмерными стрелками. Ход клавиш составляет 1,4 мм, это расстояние, на которое клавиша опускается при нажатии. Подсветка однозонная RGB, то есть весь ряд клавиш светится одним цветом. Инфракрасная камера оборудована шторкой приватности, которая закрывает объектив. Звук настраивается программой Nahimic.

Набор портов включает USB 4 Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 (стандарта передачи питания через разъём USB-C) мощностью до 100 Вт, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0, HDMI 2.1, гигабитный Ethernet для проводной сети и 3,5-мм аудиоразъём.

В Китае Mechrevo Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition стоит 6999 юаней, что по курсу около 11,5 рубля за юань составляет примерно 80 тысяч рублей (около 1048 долларов США). Таким образом, Mechrevo Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition — игровой ноутбук без дискретной видеокарты с процессором Ryzen AI 9 365 и экраном 240 Гц.

Источник: 4pda