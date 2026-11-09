Экран на задней панели Honor 700 покажет пульс и уровень кислорода

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Honor раскрыла новые возможности экрана на задней панели серии 700: помимо уведомлений и времени, он будет показывать частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом. Одновременно компания опубликовала официальные изображения четырех цветов корпуса, а презентация линейки назначена на 13 ноября 2026 года.

Цвета получили названия «ясное небо», «розовый туман», «холодный белый» и «синий блюз». На официальных рендерах видно, что задний дисплей встроен в правую часть горизонтального блока камер и оформлен как самостоятельная квадратная панель со скругленными углами.

Помимо медицинских показателей, экран, по данным Honor, умеет показывать напоминания о рейсах, служит видоискателем при съемке селфи основной камерой и выводит анимации с цифровыми питомцами. Компания описывает набор функций как «ИИ-экран» и обещает более ста сценариев использования.

Диагональ панели официально не названа; по данным инсайдеров, она составляет 1,72 дюйма. Как именно измеряется пульс, компания не уточняла: в смартфонах такая функция обычно опирается либо на оптический датчик, либо на камеру, приложенную к пальцу, но для задней панели с дисплеем оба варианта требуют пояснений. Официальной конкретики по методике пока нет.

Аппаратная часть известна в основном по утечкам. Серия включает Honor 700S, Honor 700 и Honor 700 Pro, причем младшая модель, судя по рендерам, имеет только две тыльные камеры. Стандартной версии приписывают Snapdragon 8s Gen4, Pro — Snapdragon 8 Gen5, а 700S — Snapdragon 7 Gen4. Утверждается, что это единственная в своем классе линейка с двумя флагманскими чипами Snapdragon 8.

Обе старшие модели, по тем же данным, получат 6,57-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1.5K и равными узкими рамками, основную камеру на 200 Мп, а Pro дополнительно — перископический телеобъектив на 50 Мп. Емкость аккумулятора достигает 9000 мА·ч, зарядка — до 80 Вт по проводу, у Pro упоминается беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная передача энергии.

Предзаказы открылись 6 ноября и идут до объявления итоговых цен. Оформившим заказ обещают 365 дней замены устройства вместо ремонта, годовую защиту переднего и заднего экранов, а также коллекционную коробку с аксессуарами. Три модели уже прошли китайскую сертификацию 3C. Цены не объявлены.

Источник: IT Home