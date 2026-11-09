Huawei зарегистрировала OSTA: суббренд готовит широкий моноблок

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Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал 9 ноября 2026 года изображение лицевой панели нового смартфона в широком нескладном корпусе. По предположению комментаторов и самого источника, аппарат относится к суббренду Huawei под названием OSTA и носит имя OSTA O1 Pro.

На снимке видна только передняя часть устройства, поэтому о толщине рамок, диагонали и пропорциях судить по нему нельзя. Инсайдер ранее сообщал, что первый широкий моноблок суббренда получит три цвета — «звездное черное», «туманно-белое» и «сияющее фиолетовое» — и четыре конфигурации памяти: 12/256, 12/512, 16/512 и 16/1 ТБ.

Название бренда подтверждается косвенно через товарные знаки. Заявку на знак Huawei Xingmang компания подала в феврале 2023 года и зарегистрировала его в сентябре того же года. В июле 2026 года появилась новая заявка на Xingmang уже с охватом смартфонов и чипов, сейчас она находится на рассмотрении. Отдельная заявка на латинское обозначение OSTA перечисляет ноутбуки, планшеты, стилусы, умные часы, очки, смартфоны, наушники и интегральные микросхемы.

Сам инсайдер называет суббренд официально не представленным. Huawei публично не подтверждала ни существование OSTA, ни подготовку модели O1 Pro, ни ее характеристики. Утечка пока ограничивается изображением и списком цветов с объемами памяти.

Формат «широкий моноблок» в 2026 году стал отдельным трендом. Huawei открыла направление моделью Pura X View с 6,39-дюймовым OLED разрешением 1320 x 2232 пикселя и соотношением сторон 5:3, которая поступила в продажу 30 октября. Аналогичные проекты приписывают OPPO с моделью Reno X на 6,35 дюйма, vivo со сроком в 2027 году, Xiaomi с боковым сканером отпечатков и Honor.

Логика суббренда для Huawei очевидна: широкая геометрия требует нестандартных дисплеев и компоновки, а вынести эксперимент в отдельную марку проще, чем менять основную линейку. Появление OSTA также совпадает по времени с активизацией Huawei на рынке недорогих устройств, где у компании сейчас нет собственного молодежного бренда.

Сроки презентации, платформа, камеры и цена не раскрыты. Пока неизвестно даже, будет ли OSTA самостоятельным брендом с отдельной линейкой или серией внутри Huawei.

Источник: IT Home