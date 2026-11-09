Samsung готовит One UI 9.5 раньше срока: бета-версия появилась на серверах Galaxy S26 Ultra

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| Новость | Смартфоны и телефоны
Автор: Samsung Источник: www.gizmochina.com

Публичное тестирование оболочки One UI 9.5 может начаться уже во второй половине ноября 2026 года. На серверах Samsung обнаружили первую бета-сборку для флагмана Galaxy S26 Ultra. Это указывает на ускорение подготовки обновления по сравнению с прошлым поколением программного обеспечения.

Речь идёт о прошивке с номером S948BXXU6ZZK3, которую заметили 4 ноября. Для сравнения: первая тестовая версия One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra появилась на серверах 25 ноября 2025 года. Разница составляет три недели. Публичный бета-тест предыдущей версии стартовал 8 декабря, поэтому нынешнее появление прошивки допускает более ранний запуск программы.

Утверждённой даты пока нет. В публикациях рассматриваются сроки с 16 по 24 ноября, но это прогнозы, а не объявленный Samsung график. Перед открытием доступа компании ещё предстоит завершить внутренние проверки и исправить обнаруженные ошибки. Само появление прошивки на серверах не означает, что её уже можно установить.

One UI 9.5, как ожидается, будет основана на Android 17. Полноценный выпуск оболочки прогнозируется вместе с серией Galaxy S27 в начале 2027 года. Первоначально бета-тестирование, вероятнее всего, охватит смартфоны Galaxy S26 и будет доступно в отдельных странах. Для регистрации обычно используется приложение Samsung Members.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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