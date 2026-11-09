Casio выпустила четыре G-Shock в чёрно-серой гамме: одна модель получила необычный комбинированный браслет

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Casio представила четыре новые модели часов G-Shock с монохромным оформлением, в котором сочетаются чёрная и серая смола, металлические элементы и серебристые акценты. В коллекцию вошли DW-6900MTM-8, DW-5600MTM-8, DW-5900MTM-8 и DWE-5600MTM-8. Все четыре модели появились на японском сайте производителя и поступили в продажу в ноябре 2026 года.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Наиболее необычная версия — DWE-5600MTM-8. Её браслет объединяет два материала: нижняя часть выполнена из нержавеющей стали, а верхняя состоит из уретана и смолы. В конструкцию также добавили прозрачное звено. Вместо серебристого покрытия стекла здесь используется серая сетчатая графика на циферблате. Центральный корпус изготовлен из углепластика, армированного волокном.

Остальные три модели получили матовые чёрные и серые элементы корпуса и ремешка. Металлические шлёвки обработаны шлифовкой, а стекло имеет серебристое напыление. У DW-6900MTM-8 аналогичную отделку получил и передний металлический элемент управления. В версиях DW-5600MTM-8 и DWE-5600MTM-8 Casio также использовала биопластик для основных полимерных деталей центрального корпуса.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

По техническим характеристикам часы сохранили привычную для G-Shock защиту от ударов и водонепроницаемость до 200 метров. Все модели оснащены секундомером, таймером и светодиодной подсветкой. Заявленная автономность DW-5600MTM-8 и DW-6900MTM-8 составляет около пяти лет, а DW-5900MTM-8 может работать от одной батарейки до десяти лет и поддерживает мировое время. Цены в Японии начинаются от 15 950 иен за DW-5600MTM-8 и DW-5900MTM-8. DW-6900MTM-8 стоит 17 050 иен, а комбинированная DWE-5600MTM-8 — 28 050 иен.

Источник: casio

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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