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Компания iFLYTEK совместно с Yuewen Group и сервисом для чтения Qidian Reading выпустила электронную книгу iFLYTEK Qidian Reader Pro. Устройство получило 7-дюймовый экран E Ink Carta 1300 разрешением 1680 на 1264 пикселя (300 PPI) и подсветку, у которой регулируются яркость и цветовая температура. Библиотека Qidian с рейтингами книг и сообществом читателей встроена в систему, а в боковой грани корпуса расположены кнопки управления.

Автор: iFLYTEK через IT Home Источник: www.ithome.com

Внутри установлены восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Книга работает на открытой версии Android, поэтому на неё можно ставить сторонние приложения. За быстрое обновление экрана отвечает алгоритм IFR 2.0.

Одна из кнопок вызывает ИИ-ассистента для чтения. По описанию компании, он делает краткий обзор книги, отвечает на вопросы по тексту, ищет и рекомендует книги. Есть озвучка (TTS) с выбором голоса, звук воспроизводят два динамика.

Аккумулятор на 2630 мА·ч заряжается по USB Type-C мощностью 10 Вт. Книга поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, оснащена микрофоном. Корпус размерами 156,2 на 132,8 мм имеет толщину 6,5 мм и весит около 200 г, задняя панель тёмно-серая матовая.

В Китае новинка уже в продаже за 1899 юаней (~$280).

Источник: IT Home