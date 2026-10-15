Honor WIN Pad получит OLED-экран 240 Гц и активное охлаждение

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Honor подтвердила, что игровой планшет WIN Pad получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Официальную презентацию устройства компания назначила на 21 октября 2026 года: новинку покажут в Китае на мероприятии HONOR WIN Esports Universe Carnival вместе со смартфонами серии WIN 2.

Планшет оснастят 8,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2304 x 1440 пикселей и частотой обновления до 240 Гц. Honor называет его первой игровой OLED-панелью с такой частотой, однако это заявление производителя пока не проверено независимыми источниками.

Автор: Honor Источник: cellphones.com.vn

Для охлаждения WIN Pad использует систему Dongfeng с встроенной турбиной. Активный обдув должен помогать сохранять производительность в длительных игровых сессиях, но Honor пока не раскрыла уровень шума, толщину и массу устройства.

По данным, озвученным на пресс-мероприятии, емкость аккумулятора составит 10 000 мА·ч. Демонстрационный образец работал под управлением MagicOS 11 на базе Android 17 и имел 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Сообщается также о поддержке USB 3.2 через порт USB-C и обновленном игровом центре с расширенными настройками производительности.

Цена, полный список конфигураций и планы выхода за пределы Китая пока не объявлены.

Источник: GizChina

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