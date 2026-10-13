Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max занял первое место в рейтинге производительности Android-планшетов AnTuTu за сентябрь 2026 года. Устройство на фирменном процессоре XRING O3 набрало в среднем 5 233 432 балла, опередив игровой iQOO Pad Ultra с чипом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, несмотря на наличие у конкурента активного охлаждения.

Автор: Xiaomi

Результат Xiaomi оказался примерно на 13,2% выше показателя iQOO Pad Ultra, который получил 4 621 376 баллов. Третье место занял REDMAGIC Gaming Tablet 5 Pro с результатом 4 379 977 баллов. Все показатели относятся к сентябрьским испытаниям в AnTuTu V12, поэтому отражают средние результаты тестирования, а не единичный рекордный запуск.

В основе лидерства лежит XRING O3 — разработанный Xiaomi 10-ядерный процессор с частотой до 4,35 ГГц и графическим ускорителем G2-Ultra NX с 16 вычислительными ядрами. В протестированной конфигурации планшет также оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и накопителем на 1 ТБ. Более быстрая память могла внести вклад в итоговый результат, поэтому объяснять преимущество исключительно процессором было бы некорректно.

Устройство получило 13,3-дюймовый экран с разрешением 3408 x 2272 пикселя и частотой обновления 144 Гц. Первое место в рейтинге показывает, что собственная разработка Xiaomi способна конкурировать с ведущими платформами Qualcomm в производительных Android-устройствах. Однако результат синтетического теста сам по себе не гарантирует такого же преимущества в играх или длительных рабочих нагрузках.

Источник: gizmochina