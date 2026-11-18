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RedMagic Astra 2 оказался тяжелее iPad mini 8 на 108 граммов, зато получил экран с частотой 185 Гц и аккумулятор на 8300 мА·ч. Сравнение двух компактных планшетов показало, насколько по-разному Apple и RedMagic подходят к мобильным устройствам: одна компания делает ставку на портативность, другая — на игровые возможности.

RedMagic Astra 2 оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1504 x 2400 пикселей, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, накопителя — 1 ТБ.

У iPad mini 8 экран меньше — 8,5 дюйма, а частота обновления составляет 120 Гц. Зато планшет Apple весит всего 255 г против 363 г у RedMagic. Кроме того, он тоньше — 5,4 против 6,9 мм и защищён от воды и пыли по стандарту IP67, тогда как конкурент имеет защиту IP54.

Разница заметна и в автономности: RedMagic Astra 2 получил аккумулятор на 8300 мА·ч с зарядкой мощностью 75 Вт и обходной подачей питания. У iPad mini 8 батарея ёмкостью 4900 мА·ч. Apple противопоставляет этому чип A20 Pro, поддержку Apple Pencil Pro и более развитую экосистему приложений. В результате RedMagic предлагает более интересную начинку для игр, но за неё приходится расплачиваться массой и габаритами.

Источник: gizmochina