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Электрический BMW M3 получит четыре электромотора, но сможет полностью отключать переднюю ось и переходить на задний привод. Мощность спортивного седана может достигнуть 900 л.с. — серийное производство модели ZA0 начнётся в Мюнхене в 2027 году.

Каждое колесо получит собственный электромотор. Электроника сможет независимо распределять тягу между ними, меняя поведение машины в поворотах. Для перехода на задний привод система полностью отключит переднюю ось. Такой подход должен обеспечить не только быстрый разгон, но и точное управление автомобилем на гоночной трассе.

В основе силовой установки BMW M eDrive лежат две приводные системы с четырьмя двигателями. Их работу координирует специализированная версия вычислительной платформы Heart of Joy. Аккумулятор с цилиндрическими ячейками Gen6 получит ёмкость более 100 кВт·ч, а электрическая архитектура будет рассчитана на напряжение 800 В. Модель также оснастят имитацией переключения передач и специальным звуковым сопровождением.

Сейчас прототип проходит испытания на Северной петле Нюрбургринга и в Калифорнии. BMW делает ставку не на кратковременный рекорд мощности, а на её стабильность при нескольких быстрых кругах подряд. Для тех, кто не готов пересаживаться на электромобиль, компания готовит другой M3: в 2028 году ожидается версия G84 с рядным шестицилиндровым двигателем без гибридной системы.

Источник: notebookcheck