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Неизвестный смартфон Xiaomi с номером M407CF прошёл радиосертификацию в Китае. Устройство поддерживает 5G, Wi-Fi и Bluetooth и может оказаться представителем будущей серии Redmi Turbo 6, хотя сама компания пока не подтвердила его название.

Сертификат китайского регулятора SRRC выдан 16 ноября 2026 года на имя Xiaomi Communications Technology Co. Документ действует пять лет. Радиосертификация подтверждает соответствие устройства требованиям для работы беспроводных модулей, но не раскрывает его характеристики и не означает, что производитель официально объявил о скором старте продаж.

Интерес к модели M407CF связан с предыдущими утечками о Redmi Turbo 6. В октябре в базах данных появились номера устройств, которые связывали с будущей серией и её возможными международными версиями POCO X9 Pro. Однако прямого подтверждения, что прошедший сертификацию аппарат относится именно к Redmi Turbo 6, пока нет.

Ранее сообщалось, что новое поколение Redmi Turbo может выйти в начале 2027 года. Но ни дату премьеры, ни процессор, ни другие характеристики Xiaomi пока не раскрыла. Нынешняя сертификация — ещё один признак продвижения проекта, а не подтверждение готовой спецификации смартфона.

Источник: gizmochina