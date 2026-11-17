Покупатели Motorola указали компании на серьёзный просчёт после выхода Signature 27
Motorola рискует потерять покупателей флагманов из-за огромного разрыва в своей линейке. Новый Signature 27 оценили в $1599, но вместо восторга вокруг премиальной новинки компания получила неудобный вопрос: почему между её смартфонами за $600 и $1600 практически нет промежуточных моделей?
Опрос PhoneArena среди 361 читателя показал сдержанную реакцию на запуск. Более 44% участников предпочли выждать или не стали выражать уверенную оценку новинки. При этом покупателям нужны не только дорогие устройства, но и доступные флагманы, способные конкурировать с Samsung.
Сейчас разрыв особенно заметен на американском рынке. Motorola Edge (2026) стоит $599,99, а Signature 27 с 512 ГБ памяти — $1599. Разница достигает $1000. Компания фактически оставила пустым сегмент, в котором могли бы находиться смартфоны примерно за $900.
PhoneArena предлагает Motorola пересмотреть стратегию и расширить линейку по примеру Samsung, добавив более доступные флагманы. Иначе Signature 27 рискует остаться дорогой витриной возможностей бренда, тогда как основная борьба за покупателей продолжится в сегментах, где у Motorola пока недостаточно предложений.
Источник: phonearena
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