Xiaomi перечислила 13 ошибок HyperOS 4: больше половины исправлений предназначены для Xiaomi 17 Pro Max

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi опубликовала перечень из 13 программных проблем, исправления которых подготовлены для четырёх смартфонов. Больше всего замечаний оказалось к Xiaomi 17 Pro Max: на него приходится семь ошибок, затрагивающих работу приложений, поиск, клавиатуру и обработку фотографий. Исправления будут постепенно поступать с последующими обновлениями HyperOS 4.

Автор: Thai Nguyen Источник: unsplash.com

В списке также значатся три проблемы Xiaomi 17 Pro, две — обычной Xiaomi 17 и одна — REDMI K90. У старшей модели Pro Max автоматические задачи иногда выполнялись некорректно, Xiaomi Video неправильно отображала видео в горизонтальном режиме, а интерфейс глобального поиска и плавающая клавиатура работали с ошибками. Кроме того, в приложении заметок терялось форматирование переносов строк, WeChat периодически зависал, а галерея могла закрываться при редактировании снимков.

У Xiaomi 17 Pro исправления затрагивают зависания магазина приложений, некорректное отображение истории вычислений в калькуляторе и аварийное закрытие браузера. У базовой Xiaomi 17 устраняют проблему с чёткостью фотографий основной камеры и ошибку входа в глобальный поиск. На REDMI K90 исправляют неправильное отображение интерфейса Xiaomi Mall.

По данным Xiaomi Community, исправления уже подготовлены и должны пройти проверку на последующих версиях программного обеспечения. Единой даты выхода обновления нет: сроки зависят от модели смартфона и версии приложения. Компания также уточнила, что перечисленные устройства — проверенные примеры, поэтому аналогичные ошибки могут исправить и на других моделях. Часть перечисленных приложений, включая WeChat, Xiaomi Video и Xiaomi Mall, преимущественно ориентирована на китайский рынок.

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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