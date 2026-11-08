Магниты на дверцах холодильника не влияют на работу бытовой техники

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Считается, что магниты, прикрепленные к дверце холодильника, увеличивают потребление энергии или влияют на работу техники. Представители известных брендов бытовой техники развенчивают популярные мифы, утверждая, что магниты не должны вызывать никаких неисправностей в приборах, сообщает немецкий сайт GameStar.

Размещение нескольких магнитов на дверце холодильника не должно причинить никакого вреда прибору. Они могут лишь поцарапать поверхность. Однако, если на дверце разместить так много магнитов, что их общий вес значительно увеличится, это может сократить срок службы дверных петель. Bosch

LG подтверждает, что опасения по поводу магнитов на холодильнике связаны скорее с механическими проблемами, чем с энергопотреблением.

На самом деле это всего лишь миф — магниты на холодильнике не влияют на энергопотребление, долговечность прибора или хранящиеся внутри продукты. Магниты, размещенные снаружи холодильника, не влияют на его работу или эффективность охлаждения внутри прибора. LG

В первую очередь на энергопотребление влияют условия эксплуатации и повседневные привычки. Компания Bosch рекомендует обратить внимание на несколько моментов:

холодильник следует размещать в сухом и хорошо проветриваемом месте, на расстоянии от стены;

прибор не следует размещать рядом с духовкой, радиатором или в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей;

доступ к задней панели прибора облегчает периодическую очистку вентиляционных решеток от пыли;

лучше открывать дверцу как можно реже и на короткое время;

размер холодильника должен соответствовать потребностям домохозяйства, так как пустому прибору требуется более интенсивное пополнение холодного воздуха;

модели без функции автоматической разморозки следует размораживать регулярно.

Холодильники и морозильники работают круглосуточно, хотя их энергопотребление не всегда остается постоянным. Поэтому важны как место установки прибора, так и способ его использования.

LG также уделяет внимание распределению температуры внутри техники. Нижние отделения холодильника более холодные, а верхние — немного теплее. По этой причине рекомендуемое расположение продуктов следующее:

нижний ящик: овощи и фрукты;

нижнее отделение: мясо, рыба и мясные деликатесы;

средние полки: молоко, йогурт и сливки;

верхняя полка: масло, джем и сыр.

Такое расположение позволяет адаптировать хранение к условиям в каждом отделении прибора.

Установленная температура также важна. Чем холоднее работает холодильник, тем больше энергии он потребляет. По данным E. ON, повышение температуры на 1 °C может снизить энергопотребление прибора примерно на 6%. Немецкий поставщик энергии рекомендует следующие значения: холодильник: 6 °C; морозильная камера: -18 °C.

Это означает, что одни только магниты не являются причиной повышенного энергопотребления. Более существенное влияние оказывают рабочая температура, вентиляция, чистота задней панели прибора и ежедневное техническое обслуживание.

Источник: GameStar