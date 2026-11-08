3D-печать металлом дома: SnowX представила компактный принтер SnowPod на Kickstarter

Металлическая 3D-печать постепенно выходит за пределы промышленных предприятий. Компания SnowX представила SnowPod — компактный принтер для изготовления настоящих металлических деталей, который рассчитан на использование дома, в офисе или небольшой мастерской. Устройство построено на технологии селективного лазерного плавления металлического порошка (SLM) и объединяет в одном корпусе систему печати, работу с расходным материалом, сбор неиспользованного порошка и фильтрацию воздуха. По сути, речь идет о попытке перенести одну из наиболее сложных технологий промышленной аддитивной печати на обычный рабочий стол.

Главная особенность SnowPod заключается в использовании технологии Laser Powder Bed Fusion (LPBF), также известной как селективное лазерное плавление. В отличие от привычных FDM-принтеров, которые выдавливают расплавленный пластик через сопло, здесь материалом служит мелкодисперсный металлический порошок. Рабочий цикл выглядит следующим образом: на платформу равномерно наносится тонкий слой порошка, после чего волоконный лазер избирательно нагревает и сплавляет частицы в соответствии с текущим сечением цифровой модели. Затем платформа немного опускается, наносится новый слой материала, и процедура повторяется. Постепенно формируется цельная металлическая деталь. В SnowPod установлен волоконный лазер мощностью 200 Вт с диаметром лазерного пятна около 40 мкм. Толщина печатного слоя регулируется в диапазоне 30-60 мкм, а точность перемещения по оси Z составляет 3 мкм. Заявленная точность изготовления деталей — около +-0,05 мм.

Рабочая область составляет 80 x 80 x 100 мм. Это значительно меньше, чем у большинства бытовых FDM-принтеров, но для изготовления небольших механических компонентов, ювелирных изделий, крепежа, инструментов, прототипов и декоративных элементов такого объема может быть достаточно. Габариты самого устройства — 360 x 360 x 660 мм, масса составляет около 40 кг. Таким образом, SnowPod действительно можно разместить на прочном рабочем столе или отдельной тумбе, не выделяя под него полноценную производственную зону.

На первом этапе предусмотрена работа с нержавеющей сталью марки 316L. В дальнейшем компания рассматривает расширение списка доступных металлических материалов. На старте разработчики указывают стоимость в $4999 за 3D принтер SnowPod (рекомендованная розничная цена после завершения сборов составит $9299).

Источник: Страница проекта SnowPod: Real Metal 3D Printing on Your Desktop на Kickstarter