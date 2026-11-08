3D-печать металлом дома: SnowX представила компактный принтер SnowPod на Kickstarter

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| Новость | 3D-печать

Металлическая 3D-печать постепенно выходит за пределы промышленных предприятий. Компания SnowX представила SnowPod — компактный принтер для изготовления настоящих металлических деталей, который рассчитан на использование дома, в офисе или небольшой мастерской. Устройство построено на технологии селективного лазерного плавления металлического порошка (SLM) и объединяет в одном корпусе систему печати, работу с расходным материалом, сбор неиспользованного порошка и фильтрацию воздуха. По сути, речь идет о попытке перенести одну из наиболее сложных технологий промышленной аддитивной печати на обычный рабочий стол.

Автор: SnowX/Kickstarter Источник: www.kickstarter.com

Главная особенность SnowPod заключается в использовании технологии Laser Powder Bed Fusion (LPBF), также известной как селективное лазерное плавление. В отличие от привычных FDM-принтеров, которые выдавливают расплавленный пластик через сопло, здесь материалом служит мелкодисперсный металлический порошок. Рабочий цикл выглядит следующим образом: на платформу равномерно наносится тонкий слой порошка, после чего волоконный лазер избирательно нагревает и сплавляет частицы в соответствии с текущим сечением цифровой модели. Затем платформа немного опускается, наносится новый слой материала, и процедура повторяется. Постепенно формируется цельная металлическая деталь. В SnowPod установлен волоконный лазер мощностью 200 Вт с диаметром лазерного пятна около 40 мкм. Толщина печатного слоя регулируется в диапазоне 30-60 мкм, а точность перемещения по оси Z составляет 3 мкм. Заявленная точность изготовления деталей — около +-0,05 мм.

Автор: SnowX/Kickstarter Источник: www.kickstarter.com

Рабочая область составляет 80 x 80 x 100 мм. Это значительно меньше, чем у большинства бытовых FDM-принтеров, но для изготовления небольших механических компонентов, ювелирных изделий, крепежа, инструментов, прототипов и декоративных элементов такого объема может быть достаточно. Габариты самого устройства — 360 x 360 x 660 мм, масса составляет около 40 кг. Таким образом, SnowPod действительно можно разместить на прочном рабочем столе или отдельной тумбе, не выделяя под него полноценную производственную зону.

Автор: SnowX/Kickstarter Источник: www.kickstarter.com

На первом этапе предусмотрена работа с нержавеющей сталью марки 316L. В дальнейшем компания рассматривает расширение списка доступных металлических материалов. На старте разработчики указывают стоимость в $4999 за 3D принтер SnowPod (рекомендованная розничная цена после завершения сборов составит $9299).

Источник: Страница проекта SnowPod: Real Metal 3D Printing on Your Desktop на Kickstarter

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