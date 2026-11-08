SpaceX больше не нуждается в NASA — главным клиентом становится компания в сфере ИИ

Компания Anthropic стала крупнейшим отдельным клиентом SpaceX. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. За обозначением «Клиент Б» в последнем финансовом отчете SpaceX (которая теперь также именует себя «SpaceXSI» — от «SpaceX Super Intelligence») скрывается именно эта ИИ-компания. На ее долю приходится около трети всей выручки. Речь идет о многомиллиардном партнерстве, заключенном между Anthropic и SpaceX весной. В рамках сделки Anthropic получила доступ к значительной части вычислительных мощностей для ИИ, принадлежавших xAI — компании Илона Маска в сфере искусственного интеллекта, которая была поглощена SpaceX. Отчасти благодаря этому компания впервые зафиксировала прибыль в размере миллиарда долларов после выхода на биржу.

Запуск ракеты SpaceX Автор: Space News Источник: spacenews.com

Эти цифры подтверждают тенденцию, описанную в недавнем подробном материале американского технологического издания Ars Technica: более десяти лет аэрокосмическая компания Маска зависела от финансирования со стороны правительства США. Теперь ситуация изменилась: NASA полностью зависит от SpaceX в вопросах доставки людей в космос, в то время как сама компания всё больше отдаляется от космического агентства.

Согласно планам, пилотируемый корабль Crew Dragon будет доставлять астронавтов в космос только до 2030 года. Ракета-носитель Falcon 9, как следует из отчета, может быть выведена из эксплуатации уже к 2028 году. Таким образом, SpaceX больше не будет претендовать на все без исключения выгодные государственные контракты.

Издания Bloomberg и Ars Technica сходятся во мнении, что в будущем SpaceX планирует зарабатывать преимущественно на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Огромный дата-центр в Мемфисе, арендуемый компанией Anthropic, — это лишь начало. Маск намерен в широких масштабах перенести вычислительные центры для ИИ в космос, где доступна «бесплатная» солнечная энергия. Впрочем, техническая осуществимость этой идеи вызывает вопросы.

В сфере космических полетов SpaceX теперь делает ставку исключительно на Starship. Эта гигантская ракета должна выводить на орбиту значительно большую полезную нагрузку, чем существующие системы. Однако Ars Technica отмечает: нет практически никаких признаков того, что SpaceX работает над механизмом для отделения крупногабаритных полезных нагрузок — то есть над технологией, позволяющей выпускать спутники в открытый космос. Нынешний механизм подходит для спутников системы Starlink или аппаратов, выполняющих функции дата-центров, но не для крупных космических телескопов, подобных тем, что необходимы NASA.

Источник: Ars Technica