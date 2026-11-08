Китайский поисковик Baidu ограничивает доступ к своей новой ИИ-модели ERNIE 5.5 для Европы

Китайский поисковый гигант Baidu опубликовал на платформе Hugging Face ИИ-инструмент ERNIE 5.5 Flash Base — свою первую крупную модель с открытыми весами (open-weight model) после выпуска семейства ERNIE 4.5 летом 2025 года. Лицензионное соглашение, сопровождающее модель, содержит пункт, который редко встречается в лицензиях на открытые модели: действие лицензии распространяется на «все географические регионы мира, за исключением Европейского союза, Великобритании и Южной Кореи». За пределами указанных территорий модель и результаты её работы «не могут использоваться, воспроизводиться, изменяться, распространяться или демонстрироваться». В «Политике допустимого использования» (Acceptable Use Policy) этот запрет также прописан в самом первом пункте.

Ключевым фактором является место использования, а не юридический адрес компании. Вопреки некоторым сообщениям, лицензия не привязана к тому, где находится штаб-квартира компании или где ведется её основная деятельность. Она прямо запрещает эксплуатацию, адаптацию, передачу модели, а также демонстрацию результатов её работы на территории ЕС, Великобритании и Южной Кореи. На практике для европейского стартапа это означает следующее: создание продукта для европейских клиентов на базе ERNIE 5.5 исключено, как и дообучение (fine-tuning) модели на европейских серверах. В тексте лицензии прямо не уточняется, может ли компания из ЕС использовать эту модель через свою дочернюю структуру в Швейцарии для обслуживания клиентов за пределами Европы.

Даже за пределами Европы условия лицензии гораздо более строгие, чем у предыдущей версии, для которой Baidu выбрала либеральную лицензию Apache 2.0. В коммерческих продуктах должно присутствовать заметное указание: «Powered by ERNIE». Если использование модели приносит годовой доход до 50 миллионов долларов, необходимо однократно уведомить об этом Baidu по электронной почте; при превышении этой суммы требуется получение письменного разрешения.

Кроме того, запрещается использовать как саму модель, так и ее выходные данные «для улучшения другой модели ИИ» — это положение направлено против «дистилляции» (обучения собственных моделей на ответах, полученных от сторонней модели). Также введен запрет на использование в военных целях, а в качестве юрисдикции для разрешения споров указан Гонконг.

С технической точки зрения ERNIE 5.5 Flash Base относится к числу передовых решений. Модель, построенная по архитектуре «смесь экспертов» (Mixture-of-Experts), насчитывает 280 миллиардов параметров (из которых для обработки каждого токена задействуется около 14 миллиардов). Она прошла обучение на корпусе объемом 33,5 триллиона токенов и при дообучении способна работать с контекстом до одного миллиона токенов.

Согласно внутренним тестам Baidu, модель превосходит аналогичные базовые модели в 24 из 30 испытаний: например, в тесте на общие знания MMLU она набрала 93,3 балла (против 89,4 у DeepSeek-V4-Flash-Base), а в тесте на написание кода HumanEval+ — 82,3 балла (против 69,5). Независимых оценок пока нет. Речь идет о «чистой» базовой модели без дополнительного обучения (fine-tuning), предназначенной для исследовательских целей и самостоятельной адаптации; в будущем ожидается выпуск готовой версии для чат-ботов. Для работы требуется не менее 288 гигабайт видеопамяти (GPU-памяти).

Прямое сравнение показывает, насколько необычен подход Baidu. Модель DeepSeek-V4-Flash — архитектурно наиболее близкий аналог, насчитывающий 284 миллиарда параметров, — распространяется по лицензии MIT (одной из самых либеральных), а модели Qwen от Alibaba — по лицензии Apache 2.0. На этой неделе компания Tencent также представила крупную открытую модель Hy4, а Moonshot AI днем ​​ранее выпустила Kimi K3.1 Pro. Таким образом, у европейских разработчиков по-прежнему остается широкий выбор мощных китайских моделей с открытыми весами; исключением является лишь ERNIE.

Сама компания Baidu объяснений не дает. Наиболее вероятная причина — вопросы регулирования. С августа 2025 года в ЕС вступают в силу требования «Закона об искусственном интеллекте» (AI Act), распространяющиеся на разработчиков моделей общего назначения. Они включают подготовку технической документации, предоставление сводных данных об обучающей выборке и соблюдение авторских прав; для особо мощных моделей также предусмотрена оценка рисков. Исключения для открытых моделей действуют только в том случае, если они распространяются по свободным лицензиям — а Baidu как раз отказалась от таких лицензий.

В Южной Корее с января действует рамочный закон об ИИ, а Великобритания придерживается строгих правил защиты данных. Исключая эти три рынка, компания избавляет себя от выполнения обязательств и рисков, связанных с юридической ответственностью.

Baidu — не первый крупный разработчик, который сознательно обходит стороной европейский рынок. В 2024 году компания Цукерберга ограничила доступ к мультимодальным моделям Llama 3.2 для организаций, базирующихся в ЕС, сославшись на «непредсказуемый» характер регулирования. Apple же запустила систему Apple Intelligence в Европе с многомесячной задержкой. Критики закона об искусственном интеллекте (AI Act) видят в этом доказательство того, что новые правила отрезают Европу от технологического авангарда. Сторонники закона, напротив, указывают на то, что речь идет лишь о требованиях к прозрачности и безопасности, выполнить которые под силу любому разработчику, а модель, создатели которой не желают раскрывать данные для обучения, в Европе в любом случае не должна быть желанной. В качестве европейской альтернативы выступает компания Mistral, предлагающая свои открытые модели на условиях лицензии Apache 2.0.

Источник: Hugging Face