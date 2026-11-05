Xiaomi экспериментирует с широким корпусом и боковым сканером

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о прототипе Android-смартфона с непривычно широким экраном классического, нескладного формата. Бренд в записи Weibo от 4 ноября 2026 года прямо не назван, но уточнения и обозначения в комментариях указывают на Xiaomi.

По данным источника, аппарат получит боковой сканер отпечатков пальцев — решение, которое чаще встречается у складных моделей, где кнопка расположена на боковой грани. Пропорции дисплея, как утверждается, будут близки к 16:10 или 16:9.

Публикация появилась без срока выхода и без данных о чипе, камерах и цене. Все сведения ограничиваются форматом корпуса и способом разблокировки.

Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Ориентир для понимания габаритов — недавняя складная модель Xiaomi 18 Fold: ее внешний экран имеет диагональ 5,38 дюйма при соотношении сторон около 3:2, что заметно шире привычных вытянутых панелей. Гипотетический моноблок с такой геометрией выглядел бы как компактный планшет без шарнира и без второго дисплея, а горизонтальная ширина упростила бы набор текста двумя руками и работу в двух окнах.

Направление не случайно: в 2026 году сложился отдельный сегмент широких складных устройств — Samsung Galaxy Z Fold 8, iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold. В августе Huawei открыла смежную нишу, выпустив нескладной Huawei Pura X View с широким экраном, и именно на него ориентируются последователи.

Digital Chat Station ранее сообщал, что аналогичные проекты готовят несколько китайских компаний, и первым в лагере Android широкий моноблок может выпустить OPPO, следом — Honor. Упоминались и планы Xiaomi с суббрендом Redmi, включая версии среднего класса, флагманскую и камероориентированную, с прицелом на 2027 год.

Xiaomi официально проект не подтверждала. Компания не раскрывала, будет ли такой аппарат унифицирован с 18 Fold по внутренним компонентам или заимствует только пропорции экрана.

Источник: Teknoburada.Net

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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