Xiaomi 18 Pro Max для глобального рынка замечена с Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Глобальная версия Xiaomi 18 Pro Max появилась в базе результатов Geekbench AI. Устройство проходит под модельным номером 2611FPNFAG и использует тот же флагманский процессор, что и китайская версия.
В тестовом образце установлен чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 12 ГБ оперативной памяти. Это подтверждает, что международная модификация не получит упрощённую платформу по сравнению с китайским вариантом.
Xiaomi 18 Pro Max была представлена в Китае 23 сентября 2026 года. Тогда компания сообщила, что серия 18 Pro выйдет и на глобальный рынок, однако точную дату международного запуска не назвала.
Появление устройства в Geekbench AI дополняет предыдущие свидетельства подготовки глобальной версии. Ранее модель с номером 2611FPNFAG уже замечали в сертификационных базах EEC, NCC и IMDA, что указывает на подготовку к продажам за пределами Китая.
Ожидается, что глобальные Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут работать под управлением Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Однако Xiaomi пока не раскрыла ни дату презентации, ни список стран, ни цену международных версий.
Модельный номер и результаты бенчмарка подтверждают существование глобального прототипа, но не гарантируют старт продаж в конкретном регионе. Окончательные характеристики, комплектации и доступность станут известны после официального анонса Xiaomi.
Источник: Teknoburada.Net
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