Vivo X500e может получить OLED-экран 6,59 дюйма и батарею 7500 мАч

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Vivo X500e прошёл сертификацию Bluetooth SIG, что указывает на подготовку смартфона к выпуску. Сама Vivo пока не подтверждала существование модели, её характеристики или дату презентации.

По утечкам, X500e получит плоский OLED-экран диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K. Ранее сообщалось о частоте обновления 144 Гц и поддержке LTPO.

Процессор остаётся спорным вопросом. Более ранние утечки приписывали устройству Dimensity 9500, однако свежие публикации говорят о чипе Snapdragon 8-серии. Официального подтверждения ни один из вариантов не получил.

Автор: Vivo Источник: www.teknoburada.net

Ожидается, что X500e получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Это будет заметно больше, чем у большинства компактных флагманов, но точные параметры автономности и зарядки пока не раскрыты.

По утечкам, смартфон получит тройную камеру с оптикой ZEISS. В неё могут войти основной сенсор на 50 Мп с размером 1/1,28 дюйма, сверхширокоугольная камера и перископический телеобъектив на сенсоре Sony IMX8-серии.

Отличительной чертой X500e может стать квадратный блок камер в левом верхнем углу. Он заменит круглую конструкцию, характерную для других моделей серии X500.

Дата презентации, цена и список рынков не раскрыты. Сертификация Bluetooth SIG подтверждает только наличие Bluetooth-модуля и не означает немедленного старта продаж.

Источник: Teknoburada.Net

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 114 0
Автор SSS_R Рейтинг +316.80
Блог Смартфоны и телефоны 830 11767 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Что такое взвоз в северном доме и для чего он вообще был предназначен

Традиционные деревянные дома Русского Севера поражают продуманностью и масштабом. В условиях долгой зимы и сурового климата строились не просто избы, а целые жилые дома-дворы. Под одной крышей...

Как один экран Range Rover показывал водителю и пассажиру разные изображения

Водитель следит за маршрутом на центральном дисплее, а сидящий рядом пассажир смотрит на нём фильм. Ни деления экрана пополам, ни переключения между картой и видео: каждый видит свою картинку...

Почему в школьных классах окна почти всегда слева

Школьные кабинеты могут отличаться мебелью, отделкой и оборудованием, но одна деталь часто остаётся неизменной: если сесть лицом к доске, окна окажутся слева. Такая планировка настолько привычна,...

Обзор аппарата для точечной сварки FNIRSI SWM-20: компактный помощник при ремонте аккумуляторных батарей

Аккумуляторный инструмент и электротранспорт с каждым годом становится все популярнее. Однако среди всех их преимуществ есть главный подводный камень — износ аккумуляторных батарей. Один...

✦ ИИ  Матрас Ormatek Florida: Обзор — стоит ли покупать и чего ждать от эксплуатации

При выборе матраса легко увлечься красивыми описаниями, но гораздо важнее понять, что скрывается внутри и насколько конструкция подходит для ежедневного сна. Разберём Ormatek Florida —...