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Vivo X500e прошёл сертификацию Bluetooth SIG, что указывает на подготовку смартфона к выпуску. Сама Vivo пока не подтверждала существование модели, её характеристики или дату презентации.

По утечкам, X500e получит плоский OLED-экран диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K. Ранее сообщалось о частоте обновления 144 Гц и поддержке LTPO.

Процессор остаётся спорным вопросом. Более ранние утечки приписывали устройству Dimensity 9500, однако свежие публикации говорят о чипе Snapdragon 8-серии. Официального подтверждения ни один из вариантов не получил.

Ожидается, что X500e получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Это будет заметно больше, чем у большинства компактных флагманов, но точные параметры автономности и зарядки пока не раскрыты.

По утечкам, смартфон получит тройную камеру с оптикой ZEISS. В неё могут войти основной сенсор на 50 Мп с размером 1/1,28 дюйма, сверхширокоугольная камера и перископический телеобъектив на сенсоре Sony IMX8-серии.

Отличительной чертой X500e может стать квадратный блок камер в левом верхнем углу. Он заменит круглую конструкцию, характерную для других моделей серии X500.

Дата презентации, цена и список рынков не раскрыты. Сертификация Bluetooth SIG подтверждает только наличие Bluetooth-модуля и не означает немедленного старта продаж.

Источник: Teknoburada.Net