Утечка: Honor Power 3 получит блок камер с двумя крупными вспышками

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В китайском сегменте появилась утечка о внешности смартфона Honor Power 3: аппарат, по словам инсайдеров, повторяет облик актуального iPhone, но отличается блоком камер. Главная деталь — две вспышки, которые по размеру превышают сами объективы.

Об этом 7 ноября 2026 года написал блогер под ником Dingjiao Shuma, специализирующийся на утечках о смартфонах Honor. По его формулировке, сходство с iPhone составляет «процентов 99», а единственное заметное отличие — именно система подсветки: вместо одной вспышки в блоке размещены две, и они заметно крупнее линз.

Подтвердить эти данные пока нечем: ни рендеров в высоком разрешении, ни фотографий прототипа в открытом доступе нет. Официальных изображений Honor не публиковала, презентация модели не анонсирована.

Технические характеристики известны лучше, но и здесь источники расходятся. По данным Digital Chat Station с мая 2026 года, Power 3 получит аккумулятор емкостью от 11 000 до 12 000 мА·ч и чип MediaTek Dimensity 8600, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Позднее появились сведения о сертификации элемента с номинальной емкостью 11 790 мА·ч и энергией 43,86 Вт·ч, что соответствует типичной паспортной цифре около 12 000 мА·ч.

Часть публикаций называет экран 6,8-дюймовым с разрешением 1.5K по технологии LTPS и стеклом 2.5D. Другие, включая более поздние утечки августа и ноября, говорят о 7-дюймовой панели — и это принципиальная разница, поскольку от диагонали зависит и позиционирование, и масса устройства.

Сроки тоже названы приблизительно. Honor Power 2 вышел в январе 2026 года с батареей 10 080 мА·ч, поэтому Power 3 ожидают в начале 2027 года по аналогичному циклу. Отдельные китайские публикации утверждают, что премьера может состояться уже в конце 2026 года, но официального подтверждения этому нет.

Смысл модели — максимальная автономность. Кремний-углеродные элементы позволяют упаковать 12 000 мА·ч в корпус, который остается смартфоном, а не павербанком, хотя толщина и масса неизбежно растут. Пока ни один производитель не выпускал серийный аппарат с такой емкостью в среднем сегменте.

Honor подготовку Power 3 не подтверждала. Ни цены, ни даты анонса, ни списка рынков компания не раскрывала; предыдущие модели линейки за пределы Китая официально не выходили.

Источник: Teknoburada.Net