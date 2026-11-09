Coolpad выпустила Cool X Wide — дешевый смартфон с экраном 16:10

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Coolpad начала продажи смартфона Cool X Wide — аппарата с непривычно широким корпусом и экраном в пропорциях 16:10. Старт в Китае состоялся 8 ноября 2026 года, базовая версия стоит 999 юаней (около 12 250 рублей).

Дисплей диагональю 6,38 дюйма выполнен по технологии LCD и имеет разрешение 720 x 1158 пикселей при частоте обновления 90 Гц. Плотность точек получается скромной, но главное здесь не она, а геометрия: вместо вытянутых 20:9 экран дает больше горизонтального пространства, что удобнее для чтения и работы в двух окнах одновременно.

Корпус тоже нестандартный: 150,3 x 94,5 x 8,95 мм при массе 209 г. Ширина 94,5 мм означает, что аппарат заметно шире привычных моделей и в узкий карман джинсов поместится с трудом. Тыльная панель несет горизонтальный блок камер, вытянутый в форме беговой дорожки, — в нем основной модуль на 50 Мп и вспомогательный датчик.

Автор: Coolpad Источник: www.theverge.com

Аппаратную часть обеспечивает MediaTek Helio G99, изготовленный по 6-нм техпроцессу TSMC. Это чип с поддержкой только 4G, поэтому о 5G речи не идет. Память — LPDDR4X и UFS 2.2, есть слот для карты microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор на 4600 мА·ч заряжается проводом на 18 Вт, сканер отпечатков вынесен на боковую грань.

Система — Android 16 с оболочкой DroiClaw 3, известной также как Zhuge AIOS 3. Именно этот пункт позволяет Coolpad называть модель первым широкоформатным смартфоном в лагере Android: вышедшая в октябре Huawei Pura X View использует HarmonyOS, а не Android, поэтому формально не попадает в эту категорию.

Цены по конфигурациям: 8/128 ГБ — 999 юаней (примерно 12 250 рублей), 8/256 ГБ — 1199 юаней (около 14 700 рублей), 12/256 ГБ — 1399 юаней (ориентировочно 17 150 рублей). Доступны три цвета: глазурный белый, каменный черный и алый.

Практический смысл модели в проверке спроса. Пока широкие моноблоки оставались флагманской темой — Pura X View, слухи о Reno X от OPPO, проектах vivo и Xiaomi, — было непонятно, нужен ли формат массовому покупателю. Cool X Wide дает ответ на дешевом железе: если спрос окажется устойчивым, за ним потянутся и остальные.

За пределами Китая Coolpad продажи не анонсировала. Цены указаны для китайского рынка, рублевый пересчет ориентировочный.

Источник: Teknoburada.Net

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 97 0
Автор SSS_R Рейтинг +234.60
Блог Смартфоны и телефоны 832 12089 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

«Северянка»: зачем советскую боевую подлодку отправили следить за рыбой

Чтобы заглянуть в море изнутри «Северянки», нужно было придвинуть лицо к маленькому круглому стеклу. Диаметр иллюминатора составлял всего 13 сантиметров. За ним могли появиться сельдь, медузы или...

Кто превратил Салем в страшную сказку: ни костров, ни жриц вуду, ни романа с Проктором

Ведьм в Салеме не сжигали, роман Абигейл с Проктором выдумал Артур Миллер, а Титубу «сделали» африканкой через двести лет. Разбираем, кто и зачем придумал главные мифы.

Паровой молот Нэсмита: как одна машина изменила тяжёлую ковку металла

В кузнице начала XIX века размер поковки упирался не только в мастерство кузнеца. Чем массивнее становился вал, якорь или деталь паровой машины, тем труднее было нанести по раскалённому металлу...

✦ ИИ  Как работает QR-код? Зачем нужны три чёрных квадрата и что находится в четвёртом углу

Нормальные люди открывают камеру телефона в кафе, чтобы посмотреть меню, заказать бургер и забыть. Я — нет. Я зависаю над этой дурацкой черно-белой заплаткой на салфетке как...

Обзор портативного паяльника Alientek T90C: 28 Вольт питания, ножевое жало и тесты термостабилизации

Современная портативная паяльная техника переживает период активной эволюции, обусловленный внедрением высокоскоростных протоколов передачи питания и миниатюризацией микроконтроллерных систем...

✦ ИИ  Разбор ZIP в CPython 3.12.14: как testzip пропускает повреждённый дубликат

Четыре ZIP прошли проверку CRC, но только один содержал нужный комплект. Синтетический опыт в Linux показывает, зачем сравнивать пути и SHA-256. Материал подготовлен с использованием ИИ.