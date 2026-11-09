Coolpad выпустила Cool X Wide — дешевый смартфон с экраном 16:10

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Coolpad начала продажи смартфона Cool X Wide — аппарата с непривычно широким корпусом и экраном в пропорциях 16:10. Старт в Китае состоялся 8 ноября 2026 года, базовая версия стоит 999 юаней (около 12 250 рублей).

Дисплей диагональю 6,38 дюйма выполнен по технологии LCD и имеет разрешение 720 x 1158 пикселей при частоте обновления 90 Гц. Плотность точек получается скромной, но главное здесь не она, а геометрия: вместо вытянутых 20:9 экран дает больше горизонтального пространства, что удобнее для чтения и работы в двух окнах одновременно.

Корпус тоже нестандартный: 150,3 x 94,5 x 8,95 мм при массе 209 г. Ширина 94,5 мм означает, что аппарат заметно шире привычных моделей и в узкий карман джинсов поместится с трудом. Тыльная панель несет горизонтальный блок камер, вытянутый в форме беговой дорожки, — в нем основной модуль на 50 Мп и вспомогательный датчик.

Аппаратную часть обеспечивает MediaTek Helio G99, изготовленный по 6-нм техпроцессу TSMC. Это чип с поддержкой только 4G, поэтому о 5G речи не идет. Память — LPDDR4X и UFS 2.2, есть слот для карты microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор на 4600 мА·ч заряжается проводом на 18 Вт, сканер отпечатков вынесен на боковую грань.

Система — Android 16 с оболочкой DroiClaw 3, известной также как Zhuge AIOS 3. Именно этот пункт позволяет Coolpad называть модель первым широкоформатным смартфоном в лагере Android: вышедшая в октябре Huawei Pura X View использует HarmonyOS, а не Android, поэтому формально не попадает в эту категорию.

Цены по конфигурациям: 8/128 ГБ — 999 юаней (примерно 12 250 рублей), 8/256 ГБ — 1199 юаней (около 14 700 рублей), 12/256 ГБ — 1399 юаней (ориентировочно 17 150 рублей). Доступны три цвета: глазурный белый, каменный черный и алый.

Практический смысл модели в проверке спроса. Пока широкие моноблоки оставались флагманской темой — Pura X View, слухи о Reno X от OPPO, проектах vivo и Xiaomi, — было непонятно, нужен ли формат массовому покупателю. Cool X Wide дает ответ на дешевом железе: если спрос окажется устойчивым, за ним потянутся и остальные.

За пределами Китая Coolpad продажи не анонсировала. Цены указаны для китайского рынка, рублевый пересчет ориентировочный.

Источник: Teknoburada.Net