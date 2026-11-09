Утечка: Huawei может поставить в nova 18 квадратный фронтальный сенсор

Инсайдер GuoJing сообщил, что фронтальная камера Huawei nova 18 может получить квадратный сенсор с соотношением сторон 1:1. По его данным, Huawei рассматривает такое решение для нескольких линеек и планирует начать с Pura 100, а затем перенести его на nova.

Квадратный сенсор меняет не качество, а удобство съемки. Кадр 1:1 позволяет снимать и фото, и видео в портретной или горизонтальной ориентации без поворота устройства: итоговый файл обрезается на этапе сохранения, а не при съемке. Для групповых селфи это дает больше свободы в компоновке.

Сейчас такой сенсор закрепился в промышленном дизайне благодаря Apple. В iPhone 17 компания впервые применила фронтальный датчик 1:1 площадью вдвое больше, чем у предшествующей модели, что снизило уровень шума при слабом освещении и позволило расширять поле зрения для групповых кадров. Второй бренд с квадратной фронтальной камерой — Honor Magic 9: там стоит модуль на 55 Мп с сенсором 1/2,74 дюйма и датчиком глубины для 3D-распознавания.

Для Huawei шаг логичен: линейка nova исторически строится вокруг селфи. В nova 17, которая должна выйти в ближайшие недели, фронтальный модуль, по данным утечек, останется прежним, а изменения коснутся тыльной части. Именно поэтому переход на квадратный сенсор инсайдер относит к следующему поколению, а не к текущему.

Сроки пока размытые. Nova 18 ожидается в 2027 году, после Pura 100, но точных дат нет. Неизвестны ни разрешение нового сенсора, ни его физический размер, ни то, будет ли он одинаковым во всех моделях линейки, включая базовую, Pro и Ultra.

Издание отмечает, что кроме фронтальной камеры nova 18 приписывают и тыльную систему с двумя модулями по 200 Мп. Эта информация появилась в китайских публикациях без ссылки на первоисточник и не подтверждена ни одним надежным ресурсом, поэтому относится к слухам второй степени.

Huawei подготовку nova 18 не подтверждала и не раскрывала ни сроков, ни характеристик. Все сведения о квадратном фронтальном сенсоре основаны на публикации одного инсайдера.

Источник: Teknoburada.Net