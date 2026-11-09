MSI вывела на китайский рынок гарнитуру MAESTRO 500 WIRELESS

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MSI начала продажи в Китае беспроводной гарнитуры MAESTRO 500 WIRELESS в трех режимах подключения. Новинка оценена в 399 юаней (около 4 900 рублей) и уже доступна на JD.com, хотя на глобальном рынке модель дебютировала еще в июне 2026 года.

Гарнитура работает через USB-адаптер 2,4 ГГц с разъемом Type-C, по Bluetooth 5.4 и через кабель 3,5 мм, причем проводной режим поддерживает только передачу звука без микрофона. Задержка в радиоканале заявлена ниже 30 мс, что позволяет использовать наушники в играх на ПК, консолях и мобильных устройствах.

Акустическая часть построена на 40-миллиметровых излучателях с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон простирается от 20 Гц до 40 кГц, чувствительность составляет 110 +- 3 дБ на килогерце, сопротивление — 36 Ом +- 15%. На ПК включается пространственный звук Nahimic for Headset, который добавляет позиционирование источников в играх.

Активное шумоподавление переключается на режим прозрачности одной кнопкой: в первом случае гасятся окружающие шумы, во втором микрофоны транслируют внешние звуки внутрь, чтобы можно было слышать объявления или разговор без снятия наушников.

Микрофонная система включает шесть элементов, объединенных в массив с формированием луча и подавлением окружающего шума. Сам микрофон скрыт в корпусе и не выдвигается: чтобы начать говорить, его опускают, а чтобы мгновенно отключить — поднимают вверх. Такой механизм заменяет кнопку отключения звука.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 1000 мА·ч. При громкости 50% и выключенном шумоподавлении производитель заявляет до 90 часов в Bluetooth и до 60 часов через адаптер 2,4 ГГц. Пятиминутная зарядка дает около 6 часов по Bluetooth или 4 часа через донгл.

Корпус весит 280 г вместе с приемником, габариты — 187,8 x 197,6 x 79,3 мм. Амбушюры из сетчатой ткани с памятью формы поворачиваются на 90 градусов и отклоняются на +-5 градусов, а вся конструкция складывается внутрь для перевозки. В комплекте идут кабель 3,5 мм, кабель USB-C длиной 1,5 м для зарядки и чехол.

Совместимость заявлена для ПК, Mac, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Android и iOS; с Xbox гарнитура работает только через кабель, подключенный к контроллеру.

Источник: IT Home