MSI вывела на китайский рынок гарнитуру MAESTRO 500 WIRELESS

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

MSI начала продажи в Китае беспроводной гарнитуры MAESTRO 500 WIRELESS в трех режимах подключения. Новинка оценена в 399 юаней (около 4 900 рублей) и уже доступна на JD.com, хотя на глобальном рынке модель дебютировала еще в июне 2026 года.

Гарнитура работает через USB-адаптер 2,4 ГГц с разъемом Type-C, по Bluetooth 5.4 и через кабель 3,5 мм, причем проводной режим поддерживает только передачу звука без микрофона. Задержка в радиоканале заявлена ниже 30 мс, что позволяет использовать наушники в играх на ПК, консолях и мобильных устройствах.

Автор: MSI Источник: www.msi.com

Акустическая часть построена на 40-миллиметровых излучателях с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон простирается от 20 Гц до 40 кГц, чувствительность составляет 110 +- 3 дБ на килогерце, сопротивление — 36 Ом +- 15%. На ПК включается пространственный звук Nahimic for Headset, который добавляет позиционирование источников в играх.

Активное шумоподавление переключается на режим прозрачности одной кнопкой: в первом случае гасятся окружающие шумы, во втором микрофоны транслируют внешние звуки внутрь, чтобы можно было слышать объявления или разговор без снятия наушников.

Микрофонная система включает шесть элементов, объединенных в массив с формированием луча и подавлением окружающего шума. Сам микрофон скрыт в корпусе и не выдвигается: чтобы начать говорить, его опускают, а чтобы мгновенно отключить — поднимают вверх. Такой механизм заменяет кнопку отключения звука.

Автор: MSI Источник: www.msi.com

Автономность обеспечивает аккумулятор на 1000 мА·ч. При громкости 50% и выключенном шумоподавлении производитель заявляет до 90 часов в Bluetooth и до 60 часов через адаптер 2,4 ГГц. Пятиминутная зарядка дает около 6 часов по Bluetooth или 4 часа через донгл.

Корпус весит 280 г вместе с приемником, габариты — 187,8 x 197,6 x 79,3 мм. Амбушюры из сетчатой ткани с памятью формы поворачиваются на 90 градусов и отклоняются на +-5 градусов, а вся конструкция складывается внутрь для перевозки. В комплекте идут кабель 3,5 мм, кабель USB-C длиной 1,5 м для зарядки и чехол.

Совместимость заявлена для ПК, Mac, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Android и iOS; с Xbox гарнитура работает только через кабель, подключенный к контроллеру.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 76 0
Автор SSS_R Рейтинг +234.60
Блог Аудио и звук 1194 6876 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

«Северянка»: зачем советскую боевую подлодку отправили следить за рыбой

Чтобы заглянуть в море изнутри «Северянки», нужно было придвинуть лицо к маленькому круглому стеклу. Диаметр иллюминатора составлял всего 13 сантиметров. За ним могли появиться сельдь, медузы или...

Кто превратил Салем в страшную сказку: ни костров, ни жриц вуду, ни романа с Проктором

Ведьм в Салеме не сжигали, роман Абигейл с Проктором выдумал Артур Миллер, а Титубу «сделали» африканкой через двести лет. Разбираем, кто и зачем придумал главные мифы.

Паровой молот Нэсмита: как одна машина изменила тяжёлую ковку металла

В кузнице начала XIX века размер поковки упирался не только в мастерство кузнеца. Чем массивнее становился вал, якорь или деталь паровой машины, тем труднее было нанести по раскалённому металлу...

✦ ИИ  Как работает QR-код? Зачем нужны три чёрных квадрата и что находится в четвёртом углу

Нормальные люди открывают камеру телефона в кафе, чтобы посмотреть меню, заказать бургер и забыть. Я — нет. Я зависаю над этой дурацкой черно-белой заплаткой на салфетке как...

Обзор портативного паяльника Alientek T90C: 28 Вольт питания, ножевое жало и тесты термостабилизации

Современная портативная паяльная техника переживает период активной эволюции, обусловленный внедрением высокоскоростных протоколов передачи питания и миниатюризацией микроконтроллерных систем...

✦ ИИ  Разбор ZIP в CPython 3.12.14: как testzip пропускает повреждённый дубликат

Четыре ZIP прошли проверку CRC, но только один содержал нужный комплект. Синтетический опыт в Linux показывает, зачем сравнивать пути и SHA-256. Материал подготовлен с использованием ИИ.