Стало известно, когда Xiaomi, Samsung и OnePlus выпустят Android 17 для своих смартфонов

Распространение Android 17 на смартфоны разных производителей растянется до первых месяцев 2027 года. Некоторые модели уже получили новую систему, тогда как владельцам более доступных устройств придётся ждать ещё несколько месяцев. Сводный график обновления опубликовало издание Gizmochina на основе объявленных производителями сроков.

Быстрее остальных обновляются устройства Google Pixel: Android 17 вышла для совместимых моделей 16 июня 2026 года. В числе получивших систему — серии Pixel 6, 7, 8, 9 и 10, а также Pixel Fold и Pixel Tablet. У других производителей развёртывание идёт поэтапно. Например, OnePlus начала обновление 29 октября с моделей OnePlus 15 и OnePlus Pad 4, а часть смартфонов линейки Nord получит его только в первом квартале 2027 года.

У Xiaomi пока опубликован график только для китайского рынка. Первыми обновление получили флагманы Xiaomi 17 и Redmi K90, а следующие волны запланированы на конец октября, ноябрь и декабрь. Глобальные сроки компания ещё не объявила. У Oppo обновление ColorOS 17 на базе Android 17 также будет выходить поэтапно: часть устройств получит его в октябре, а некоторые модели Reno и Find — в начале 2027 года.

Отдельное изменение касается OnePlus и realme: вместо прежних фирменных оболочек OxygenOS и realme UI новые версии программного обеспечения будут использовать ColorOS 17 от Oppo. Samsung и Motorola пока не опубликовали календарь обновлений, хотя некоторые устройства Galaxy уже получают One UI 9. При этом сроки зависят от региона и конкретной модели: даже попадание смартфона в график не гарантирует одновременного выхода обновления во всех странах.

Источник: gizmochina