Joby подняла в небо аэротакси во Флориде: аппарат проверили на маршрутах между аэропортами

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| Новость | Авто и транспорт

Электрическое аэротакси Joby Aviation начало серию демонстрационных полётов во Флориде. За неделю аппарат должен посетить несколько авиационных объектов, включая международные аэропорты Тампы и Орландо, а также Космический центр Кеннеди. Испытания покажут, насколько подобные машины готовы работать в одном воздушном пространстве с обычными самолётами и использовать существующую аэропортовую инфраструктуру.

Автор: Joby Aviation Источник: www.businesswire.com

Один из наиболее показательных маршрутов соединяет аэропорт Альберт-Уиттед в Сент-Питерсберге с международным аэропортом Тампы. Он повторяет трассу первого в мире регулярного коммерческого авиарейса, который состоялся 1 января 1914 года. Тогда пассажирский гидросамолёт пересёк залив Тампа, а теперь тот же маршрут проходит электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой.

В Орландо Joby планирует использовать специальную площадку — вертипорт — рядом с терминалом C и железнодорожной станцией аэропорта. Компания в течение двух лет совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), NASA, администрацией аэропорта и авиадиспетчерами разрабатывала и моделировала процедуры полётов. Это необходимо, чтобы интегрировать аэротакси в действующую систему управления воздушным движением.

Испытания проходят при участии Департамента транспорта Флориды и входят в федеральную программу eIPP, направленную на ускорение внедрения электрических летательных аппаратов. Регуляторы изучают взаимодействие с обычной авиацией, доступ к аэропортам и требования безопасности.

Сам Joby S4 рассчитан на пилота и четырёх пассажиров, способен взлетать и садиться вертикально, а затем переходить к полёту на крыле. Однако нынешняя программа пока проверяет инфраструктуру и эксплуатационные процедуры, а не запускает регулярные пассажирские перевозки.

Источник: businesswire

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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