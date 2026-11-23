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Смартфон, способный обнаруживать перегретые электрические соединения, видеть температурные аномалии за счёт тепловизора FLIR и проецировать изображение на стену, появился в линейке защищённых устройств 8849. Модель TANK 5 Pro объединила сразу несколько инструментов, которые обычно приходится носить отдельно. Правда, компактным такой набор не назовёшь: аппарат весит 715 г и имеет толщину 33,8 мм.

Самая интересная возможность — тепловизор FLIR Lepton 3.1R с углом обзора 95°. Он позволяет за один кадр охватить большую площадь стены, электрощитка или оборудования, не собирая изображение из нескольких фрагментов. Физическое разрешение сенсора составляет 160 x 120 пикселей, а технология VividIR повышает его до 480 x 360. Камера измеряет температуру в диапазоне от −10 до +400 °C.

Но тепловизором необычная начинка не ограничивается. В корпус встроен DLP-проектор с разрешением 2048 x 1080 пикселей и яркостью 220 люмен. Он способен работать до пяти часов, самостоятельно фокусируется с помощью лазера и корректирует искажения изображения. Дополняет набор отдельная 50-мегапиксельная камера ночного видения с инфракрасной подсветкой.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 9400e, предусмотрены 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. AMOLED-экран диагональю 6,73 дюйма поддерживает частоту 120 Гц, а аккумулятор ёмкостью 17 600 мА·ч заряжается мощностью до 120 Вт. Защита корпуса соответствует IP68 и IP69K. По сути, TANK 5 Pro пытается заменить сразу несколько устройств для выездной диагностики, строительства и работы на открытом воздухе.

Источник: 8849tech