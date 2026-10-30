Складной Huawei Mate X8 оснастят двумя 50-Мп камерами и процессором Kirin 9050 Pro

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Новый складной смартфон Huawei Mate X8 может получить процессор Kirin 9050 Pro и сразу несколько 50-мегапиксельных камер. По предварительной информации, компания готовит устройство с 8-дюймовым внутренним экраном и продвинутой системой съёмки, включающей перископический телеобъектив.

Основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором с расширенным динамическим диапазоном. Ещё один модуль с разрешением 50 Мп получит матрицу RYYB и перископическую оптику. Такая конструкция предназначена для съёмки удалённых объектов. Также упоминаются макросъёмка с телеобъектива, замедленная видеозапись и объектив с технологией передачи естественных цветов Red Maple Leaf.

В качестве процессора называется Kirin 9050 Pro. По данным Gizmochina, этот же чип используется в Huawei Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS. Если информация подтвердится, Mate X8 получит одну из наиболее производительных платформ Huawei. При этом характеристики дисплеев и аккумулятора пока остаются предметом других утечек: ранее источники сообщали о внешнем экране диагональю 6,5 дюйма, внутреннем на 8,15 дюйма и батарее ёмкостью более 6000 мА·ч.

Одновременно Huawei, по сведениям инсайдера Smart Pikachu, готовит второе поколение компактного планшета MatePad Mini. Ему приписывают поддержку сетей 5G и дисплей с повышенной частотой обновления. Размер экрана, процессор и другие характеристики пока не раскрываются. Среди других устройств, которые компания может представить в ноябре, упоминаются складной компьютер и новые наушники. Сама Huawei сроки выхода этих продуктов пока не подтверждала.

Источник: gizmochina