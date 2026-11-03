Samsung разделит камеры Galaxy Z Fold 9 и Fold 9 Ultra: разница будет в телеобъективе

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В складном смартфоне Galaxy Z Fold 9 Ultra компания Samsung, по предварительным данным, готовит обновлённую основную камеру разрешением 200 Мп. При этом обычный Galaxy Z Fold 9, вероятно, сохранит более скромную фотосистему без отдельного телеобъектива. Разница между двумя моделями может оказаться заметнее, чем просто наличие приставки Ultra.

По информации инсайдера @WalleGalaxy, стандартный Galaxy Z Fold 9 получит две основные камеры: на 50 Мп и сверхширокоугольную на 50 Мп. Отдельный модуль с оптическим приближением в этой версии не предусмотрен. Конфигурация повторяет подход, использованный в предыдущем поколении складных смартфонов.

Galaxy Z Fold 9 Ultra, напротив, приписывают тройную основную камеру. Она будет включать новый главный сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. Для сравнения, нынешний Galaxy Z Fold 8 Ultra также оснащён главным модулем на 200 Мп и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп, но его телеобъектив имеет разрешение 10 Мп.

Обновление основного сенсора может стать главным изменением фотосистемы Ultra-версии, хотя конкретные характеристики нового датчика пока не раскрываются. Разрешение телеобъектива следующего поколения также остаётся неизвестным. Samsung пока не подтверждала эти сведения: до появления Galaxy Z Fold 9 ещё несколько месяцев, а опубликованные характеристики основаны на утечке.

Источник: gizmochina