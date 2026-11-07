Опрос показал: пользователи устали от узких смартфонов и хотят возвращения фаблетов

Широкоэкранные нескладные смартфоны, которые в 2010-х годах называли фаблетами, снова набирают популярность. Согласно опросу PhoneArena, потребители с огромным энтузиазмом встретили возвращение этого форм-фактора. Из более чем тысячи респондентов почти половина выразила желание протестировать подобное устройство, а еще 18% назвали саму идею отличной. Скептически к новинке отнеслись лишь 25% опрошенных, посчитавших такой дизайн неудобным.

Huawei Pura X View вернул популярность широким смартфонам-моноблокам. Но надолго ли? Эксперты считают, что это все от усталости покупателей от однообразия современных узких моделей Автор: Huawei Источник: www.phonearena.com

Новый тренд зародился на фоне появления складных смартфонов формата паспорта. Первопроходцем стала компания Huawei со своей моделью Pura X, после чего тенденцию подхватили главные гиганты индустрии Samsung и Apple, выпустившие Galaxy Z Fold 8 и iPhone Duo. Успех данных гаджетов подтолкнул инженеров к идее создать широкоэкранный смартфон в классическом нескладном корпусе. Первой эту нишу вновь протестировала Huawei, выпустив модель Pura X View. Аппарат мгновенно стал хитом, разойдясь тиражом в 250 тысяч экземпляров всего за четыре дня.

Сейчас уже сразу несколько брендов разрабатывают собственные версии широких моноблоков. В частности, компания Oppo трудится над моделью Reno X, которая получит массивную 400-мегапиксельную камеру, свой вариант широкоэкранного устройства готовит к релизу и Honor. К гонке присоединилась также Xiaomi: ожидается, что ее грядущая новинка по своим габаритам будет сопоставима со сложенным Galaxy Z Fold 8.

Сам термин «фаблет» появился в 2010-х годах, когда стандартные для того времени экраны смартфонов с соотношением сторон 16:9 начали стремительно увеличиваться. Тогда этот формат просуществовал всего пару лет, поскольку производители быстро осознали, что широкими смартфонами крайне сложно пользоваться одной рукой. Отраслевые эксперты отмечают, что проблема эргономики никуда не делась: даже современные флагманы вроде iPhone Duo и Galaxy Z Fold 8 в сложенном состоянии вызывают дискомфорт при попытке управлять ими одной рукой.

Тем не менее рыночная реальность такова, что практичность отошла на второй план. Аналитики и журналисты сходятся во мнении, что взрывной интерес к широким смартфонам вызван банальной скукой покупателей. Современные классические смартфоны стали слишком высокими, узкими и абсолютно одинаковыми вне зависимости от бренда, копируя друг друга вплоть до дизайна блока тыльных камер и радиуса скругления углов, поэтому пользователи готовы жертвовать удобством ради визуальной новизны.

Источник: PhoneArena