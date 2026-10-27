Samsung обновила четыре «старых» смартфона Galaxy до One UI 9 на базе Android 17

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Samsung обновила до One UI 9 ещё четыре смартфона среднего класса — Galaxy M56, M17, F17 и A35. Распространение стабильной версии программной оболочки началось в Индии. Для Galaxy M56 обновление также включает Android 17 и октябрьский пакет исправлений безопасности.

Самый крупный пакет предназначен для Galaxy A35: он занимает около 2,7 ГБ. Для Galaxy M56 требуется скачать примерно 2,2 ГБ, а для Galaxy M17 и F17 — около 2,4 ГБ на каждое устройство. Владельцам A35 обновление доступно при условии, что они не участвовали в бета-тестировании.

One UI 9 меняет интерфейс смартфонов и расширяет возможности настройки системы. Обновление также содержит исправления безопасности, однако набор доступных функций зависит от модели и её аппаратных возможностей. Все четыре смартфона получают октябрьские обновления безопасности, а Galaxy M56 дополнительно переходит на Android 17.

Распространение проходит поэтапно, поэтому прошивка может появиться на устройствах не одновременно. Проверить её наличие можно в настройках смартфона: «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Источник: gizmochina