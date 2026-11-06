Samsung меняет стратегию Galaxy S27: собственные Exynos оставят младшим флагманам

Samsung пересматривает распределение процессоров между будущими флагманами Galaxy S27. По данным инсайдера yeux1122, компания ориентируется прежде всего на сокращение затрат при выборе комплектующих. Это может привести к тому, что даже перспективный Exynos 2700 не получит места в двух самых дорогих смартфонах серии на домашнем рынке.

Предполагается, что Galaxy S27 Pro оснастят Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Galaxy S27 Ultra — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом Galaxy S27 и S27+ могут перейти на собственный Exynos 2700. Получается, Samsung намерена распределять чипы не только по регионам, но и по ценовым уровням устройств.

Для производителя такое решение имеет и промышленное значение: использование собственных процессоров позволяет задействовать разработки подразделения Samsung System LSI и производственные мощности Samsung Foundry. Однако окончательный выбор зависит от стоимости компонентов и экономической целесообразности. Пока речь идёт об утечке, а не об официально объявленной стратегии компании.

Источник: ithome