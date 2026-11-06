Samsung меняет стратегию Galaxy S27: собственные Exynos оставят младшим флагманам

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung пересматривает распределение процессоров между будущими флагманами Galaxy S27. По данным инсайдера yeux1122, компания ориентируется прежде всего на сокращение затрат при выборе комплектующих. Это может привести к тому, что даже перспективный Exynos 2700 не получит места в двух самых дорогих смартфонах серии на домашнем рынке.

Автор: Samsung Источник: www.ithome.com

Предполагается, что Galaxy S27 Pro оснастят Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Galaxy S27 Ultra — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом Galaxy S27 и S27+ могут перейти на собственный Exynos 2700. Получается, Samsung намерена распределять чипы не только по регионам, но и по ценовым уровням устройств.

Для производителя такое решение имеет и промышленное значение: использование собственных процессоров позволяет задействовать разработки подразделения Samsung System LSI и производственные мощности Samsung Foundry. Однако окончательный выбор зависит от стоимости компонентов и экономической целесообразности. Пока речь идёт об утечке, а не об официально объявленной стратегии компании.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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