Samsung Galaxy S27 Pro может лишиться главного преимущества перед Ultra

Samsung может провести неожиданную границу между Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra: старшая модель получит более мощный процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тогда как версия Pro останется на обычном Snapdragon 8 Elite Gen 6. Такая разница способна ослабить привлекательность нового смартфона, который должен занять промежуточное положение между Galaxy S27+ и Ultra.

Сведения о процессорах обнаружили в записях международной торговой базы NBD, посвящённых европейским версиям будущей линейки. Согласно опубликованным данным, Galaxy S27 Pro получит чип SM8950, соответствующий Snapdragon 8 Elite Gen 6. Для Galaxy S27 Ultra указан SM8975 — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Разница касается не только названия: старший чип должен обеспечить более высокую производительность CPU, GPU и NPU.

Есть и практические отличия в возможностях видеосъёмки. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, по предварительным данным, поддерживает запись видео в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду и замедленную съёмку 4K при 240 кадрах в секунду. Обычная версия процессора ограничена режимами 8K при 30 кадрах и 4K при 120 кадрах в секунду. При этом Galaxy S27 и S27+ для европейского рынка, как утверждается, оснастят собственным процессором Samsung Exynos 2700.

Проблема для Samsung заключается в позиционировании новинки. Galaxy S27 Pro задумывался как более компактная и доступная альтернатива Ultra, но с характеристиками флагманского уровня. Если производитель дополнительно сократит возможности камеры и другие функции, разница между моделями станет слишком заметной. Впрочем, пока речь идёт об утечках: Samsung не подтвердила ни характеристики Galaxy S27, ни разделение процессоров между моделями. Выход семейства ожидается в начале 2027 года.

Источник: phonearena