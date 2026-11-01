Samsung Exynos 2700 обошёл Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на 20% в Geekbench

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Процессор Samsung Exynos 2700 показал преимущество до 20% над флагманским Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в многоядерном тесте Geekbench 6.5. Если результаты подтвердятся в независимых испытаниях, Samsung впервые за долгое время получит серьёзный аргумент в пользу собственных чипов для флагманских смартфонов. Об этом сообщает южнокорейское издание EBN со ссылкой на внутренние тесты компании.

Автор: Gavin Phillips Источник: unsplash.com

По опубликованным данным, Exynos 2700 набрал около 13 000 баллов, тогда как Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 показал примерно 11 000. В Geekbench 7.0 преимущество процессора Samsung составило около 15%. Ещё заметнее разрыв оказался при сравнении с обычным Snapdragon 8 Gen 6: Exynos опередил его на 44% и 36% в двух версиях теста соответственно.

В графических испытаниях преимущество Exynos 2700 достигло 20%, однако непосредственно в игровых сценариях разница сократилась до 5%. Данных об однопоточной производительности пока нет. Кроме того, результаты получены во внутренних тестах Samsung и не подтверждены независимыми испытаниями, поэтому переносить их напрямую на реальные смартфоны пока нельзя.

Samsung рассчитывает выпускать новый чип по техпроцессу SF2P — второму поколению 2-нм технологии производства. Для отвода тепла применили усовершенствованную упаковку Heat Path Block (HPB), которая должна снизить нагрев и помочь процессору дольше сохранять высокую производительность. Именно температурный режим и энергопотребление остаются важными показателями, которые предстоит проверить на серийных устройствах.

Ожидается, что Exynos 2700 появится в смартфонах серии Galaxy S27, выход которой намечен на начало 2027 года. По предварительным данным, процессор получат Galaxy S27 и S27 Plus, тогда как старшие версии могут сохранить платформы Qualcomm. Окончательное распределение чипов по моделям пока не подтверждено.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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