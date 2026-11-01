Samsung Exynos 2700 обошёл Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на 20% в Geekbench

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Процессор Samsung Exynos 2700 показал преимущество до 20% над флагманским Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в многоядерном тесте Geekbench 6.5. Если результаты подтвердятся в независимых испытаниях, Samsung впервые за долгое время получит серьёзный аргумент в пользу собственных чипов для флагманских смартфонов. Об этом сообщает южнокорейское издание EBN со ссылкой на внутренние тесты компании.

По опубликованным данным, Exynos 2700 набрал около 13 000 баллов, тогда как Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 показал примерно 11 000. В Geekbench 7.0 преимущество процессора Samsung составило около 15%. Ещё заметнее разрыв оказался при сравнении с обычным Snapdragon 8 Gen 6: Exynos опередил его на 44% и 36% в двух версиях теста соответственно.

В графических испытаниях преимущество Exynos 2700 достигло 20%, однако непосредственно в игровых сценариях разница сократилась до 5%. Данных об однопоточной производительности пока нет. Кроме того, результаты получены во внутренних тестах Samsung и не подтверждены независимыми испытаниями, поэтому переносить их напрямую на реальные смартфоны пока нельзя.

Samsung рассчитывает выпускать новый чип по техпроцессу SF2P — второму поколению 2-нм технологии производства. Для отвода тепла применили усовершенствованную упаковку Heat Path Block (HPB), которая должна снизить нагрев и помочь процессору дольше сохранять высокую производительность. Именно температурный режим и энергопотребление остаются важными показателями, которые предстоит проверить на серийных устройствах.

Ожидается, что Exynos 2700 появится в смартфонах серии Galaxy S27, выход которой намечен на начало 2027 года. По предварительным данным, процессор получат Galaxy S27 и S27 Plus, тогда как старшие версии могут сохранить платформы Qualcomm. Окончательное распределение чипов по моделям пока не подтверждено.

Источник: phonearena