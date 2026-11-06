С дополнительным дисплеем: Honor 700 Pro, 700, 700S официально представлены

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Honor официально представила серию Honor 700, подтвердив наличие в Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S встроенный задний дисплей во всей линейке. Компания открыла предварительные заказы, а в магазинах уже указаны варианты цвета и памяти для каждой модели.

Honor 700 серии Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Компания Honor заявляет, что серия представляет собой полный редизайн своей номерной линейки с акцентом на повышение производительности и повседневного опыта. Предварительные заказы принимаются по официальным каналам в Китае, включая раннее бронирование в крупных розничных сетях. Покупателям, совершившим покупку в рамках кампании, гарантируется замена без ремонта в течение 365 дней, а также годовая страховка переднего и заднего стекла.

На официальных страницах продукта указаны одни и те же четыре цвета (холодный белый, чистое небо, голубой тон и розовый туман) для каждой модели, а конфигурации памяти различаются в зависимости от телефона:

Honor 700 12 ГБ+256 ГБ 12 ГБ+512 ГБ 16 ГБ+256 ГБ 16 ГБ+512 ГБ Honor 700 Pro 12 ГБ+256 ГБ 12 ГБ+512 ГБ 16 ГБ+512 ГБ Honor 700S 12 ГБ+256 ГБ 12 ГБ+512 ГБ

На официальных рендерах квадратный дополнительный экран помещен внутри большого островка задней камеры рядом с двумя объективами. На промо фотографиях показаны виджеты времени, забавная анимация и предварительный просмотр селфи, сделанных на основные камеры.

Honor 700 серии Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Ранее указывалось на 6,57-дюймовый плоский OLED-дисплей среднего размера с разрешением 1,5K и ультраузкими одинаковыми рамками на Honor 700 и Honor 700 Pro. Дополнительная панель имеет размер около 1,72 дюйма и находится внутри модуля камеры, отображая время, погоду, уведомления, элементы управления музыкой и кадрирование селфи на задней камере.

Honor 700 серии Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

В Honor 700 Pro также предполагается добавить 50-мегапиксельный перископный телеобъектив, а Honor 700 и Honor 700 Pro могут поддерживать прикрепляемый 200-мм телеобъектив. Емкость аккумулятора линейки составит около 9000 мАч. Все три модели прошли сертификацию CCC с адаптерами, рассчитанными на проводную зарядку мощностью до 80 Вт, а Pro, по слухам, добавит беспроводную зарядку 50 Вт и в дополнение обратную беспроводную зарядку.

Сердцем смартфонов ожидается Snapdragon 8s Gen 4 в обычном Honor 700 и Snapdragon 8 Gen 5 в Honor 700 Pro.

Источник: Gizmochina