С дополнительным дисплеем: Honor 700 Pro, 700, 700S официально представлены
Honor официально представила серию Honor 700, подтвердив наличие в Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S встроенный задний дисплей во всей линейке. Компания открыла предварительные заказы, а в магазинах уже указаны варианты цвета и памяти для каждой модели.
Компания Honor заявляет, что серия представляет собой полный редизайн своей номерной линейки с акцентом на повышение производительности и повседневного опыта. Предварительные заказы принимаются по официальным каналам в Китае, включая раннее бронирование в крупных розничных сетях. Покупателям, совершившим покупку в рамках кампании, гарантируется замена без ремонта в течение 365 дней, а также годовая страховка переднего и заднего стекла.
На официальных страницах продукта указаны одни и те же четыре цвета (холодный белый, чистое небо, голубой тон и розовый туман) для каждой модели, а конфигурации памяти различаются в зависимости от телефона:
|Honor 700
|12 ГБ+256 ГБ
|12 ГБ+512 ГБ
|16 ГБ+256 ГБ
|16 ГБ+512 ГБ
|Honor 700 Pro
|12 ГБ+256 ГБ
|12 ГБ+512 ГБ
|16 ГБ+512 ГБ
|Honor 700S
|12 ГБ+256 ГБ
|12 ГБ+512 ГБ
На официальных рендерах квадратный дополнительный экран помещен внутри большого островка задней камеры рядом с двумя объективами. На промо фотографиях показаны виджеты времени, забавная анимация и предварительный просмотр селфи, сделанных на основные камеры.
Ранее указывалось на 6,57-дюймовый плоский OLED-дисплей среднего размера с разрешением 1,5K и ультраузкими одинаковыми рамками на Honor 700 и Honor 700 Pro. Дополнительная панель имеет размер около 1,72 дюйма и находится внутри модуля камеры, отображая время, погоду, уведомления, элементы управления музыкой и кадрирование селфи на задней камере.
В Honor 700 Pro также предполагается добавить 50-мегапиксельный перископный телеобъектив, а Honor 700 и Honor 700 Pro могут поддерживать прикрепляемый 200-мм телеобъектив. Емкость аккумулятора линейки составит около 9000 мАч. Все три модели прошли сертификацию CCC с адаптерами, рассчитанными на проводную зарядку мощностью до 80 Вт, а Pro, по слухам, добавит беспроводную зарядку 50 Вт и в дополнение обратную беспроводную зарядку.
Сердцем смартфонов ожидается Snapdragon 8s Gen 4 в обычном Honor 700 и Snapdragon 8 Gen 5 в Honor 700 Pro.
Источник: Gizmochina
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